La ignorancia sobre Dios, y el desconocimiento de las escrituras, conduce a la equivocación y al error. Hay gente y pueblos que dicen creer en Dios, pero insisten en ignorar la Palabra de Dios "La Biblia", y "Su voluntad" expresada en ella, han perdido toda sensibilidad y ven como natural o normal el hacer el mal y cometer actos equivocados, que solo lleva a un destino; su propia destrucción. El apóstol Pablo anhelaba la salvación de "todos" los hombres. "El anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación" (Romanos 10:1). "el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad". (1ra Tim. 2:4) Pero Israel a pesar de haber creído "en" Dios, no le creyó "a" Dios. La causa del fracaso del pueblo judío fue que: "Ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia" (Romanos 10:3). ¿Qué significa ignorar la justicia de Dios? Primero deberíamos saber que es; ser justificado, es lo opuesto a vivir condenado. Dios justifica (declara sin culpa de pecado) a quien cree que solo por la muerte y resurrección de Jesús, el pecador es declarado justo (no culpable) ante Dios: "Jesús fue entregado por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación" (Romanos 4:25). Israel tuvo fe, pero mal orientada, en vez de ponerla en la obra de Cristo, la depositó en sus obras de justicia, su moral no ofendía a Dios, sino la necesidad de buscar justificación por medios propios. ¿Qué puede hacer la ley por el hombre? La ley nos enseña lo que es pecado, pero no nos puede salvar. Jesús nunca dijo que la ley puede dar vida, o interceder para lograr una relación salvadora entre Dios y el hombre: "Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo" (1ra Timoteo 2:5). Todas las religiones enseñan el bien, entonces, ¿Quién podría condenar al que practica y enseña el bien? ¡Jesús lo hizo! El desenmascaró a quienes procuraban ocultar con buenas obras la verdad de Dios. A ellos les dijo: "...por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de pecado, limpia primero lo de dentro para que también lo de fuera sea limpio" (Mateo 23:25-28). ... "porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón (1ra Samuel 16:7). Lo de fuera puede adornarse con obras, pero lo de dentro, se soluciona solo por la Fe. Aquello que ignoramos de Dios nos genera dudas, y podemos caer en manos de nuestros propios deseos, o de lo que dice el mundo, o de la influencia del mal, que sin lugar a dudas traerán consecuencias de dolor y muerte. Pero si nos afianzamos en lo que la escritura afirma, serán corregidos nuestros pensamientos y en consecuencia nuestra manera de actuar en cada situación. Lo ideal es que pensemos y actuemos diferente, guiados por Su Palabra de amor y verdad, profundizando en lo que dice Dios, para cada área de nuestra vida y obedeciendo estos principios. ¿Quieres saber más de Jesús el salvador? ¡Él te está buscando! Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El fracaso de un pueblo religioso"

Por Emilio Camucce

