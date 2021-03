Como hablar de algo tan grande a una humanidad tan mediocre? No creemos que los extraterrestres, quienes están mucho más capacitados que nosotros en donar su amor misericordioso, lleguen a formularse estas preguntas. A pesar del sufrimiento que experimentan al acercarse a la raza humana de este mundo, ellos están felices en la obediencia a Cristo. Un Cristo que los instrumenta en el camino de la evolución ordenándolos a través de la luz solar. Imaginemos eso: mirar el sol y saber lo que es correcto… que bueno sería si nosotros tuviésemos el coraje cada mañana para romper nuestros esquemas y hacer lo mismo. Despertar, contemplar la luz solar y responder en consecuencia venciendo nuestros miedos en un mundo que se autoextermina dentro una vorágine de decadencia y perversión. Pero como hacer para transmitir un hecho natural e histórico tan importante que nos involucra a todos, creyentes o no creyentes, como que la potencia de Cristo se manifestará para completar la misión iniciada hace 2.000 años atrás? Como hablarla a una humanidad que ni siquiera puede comprender las verdades mas elementales de universo? Dar señales o manifestarse públicamente? Ya lo hicieron. Contactar autoridades alrededor de todo el planeta? Ya lo hicieron. Usar el lenguaje místico de la todas las religiones para acercarse desde la identificación con un valor ético elevado? Ya lo hicieron. Y Entonces? Entonces debemos comprender la metodología de la cruz, donde Cristo se sacrifica ante una plaza que lo niega y que días atrás lo había vitotreado en su llegada a Jerusalén, pero que luego ante el sometimiento del poder de turno, no se rebela y lo traiciona. Sin embargo Cristo se hace morir igual por todos, aceptando que solo un puñado podría comprenderlo y realizar el camino que El enseñaba. Desde la génesis espiritual a través de sus apóstoles se desarrollaron las primeras comunidades. Y más allá que las religiones, que buscan el dinero y traicionan este mensaje, utilicen este argumento para autoproclamarse herederos de su legado, nosotros sabemos que la estirpe espiritual está hoy en todos aquellos que dedican su tiempo a combatir con pasión los rasgos más perversos de este sistema. Son ellos hoy quienes llevan en su corazón esa luz universal por encima de todo dogma y a quienes les está siendo dirigido este mensaje para alentarlos en su camino. Por lo tanto este mensaje debe ser público y expresado a la mayor cantidad de personas posibles de una humanidad ciega, porque es la única manera de encontrarnos con sus verdaderos receptores. Seguramente, muchos que nos leen, entederan que nos referimos a ustedes. El día de Su Victoria está cerca y del poder que nos gobierna no quedara ni una piedra en pie. Por ello seguiremos hasta el último aliento gritando la verdad más grande de todas las verdades! EL ULTIMO SELLO - EL RETORNO SETUN SHENAR E ITHACAR COMUNICAN: A menudo haceis la siguiente pregunta a nuestro operador: "¿Ud. qué piensa del retorno del Cristo, de su segunda venida? ¿Cómo se la imagina, cómo será Su aparición en el mundo?" La respuesta a esta pregunta la habeis escuchado muchas veces y una vez más nosotros, seres de luz, queremos ratificar todo aquello que nuestro operador ya os ha dicho. La segunda venida de Jesús Cristo será física y visible a todo el mundo y a toda la población mundial. Esta clara e inequívoca profecía la podreis encontrar en uno de vuestros libros sagrados, la biblia, en particular en el que vosotros llamais el nuevo testamento. en el primer capítulo, de hecho, en el versículo 9 de los hechos de los apóstoles, encontrareis las siguientes afirmaciones y los siguientes hechos realmente acaecidos: "y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le oculto de sus ojos. y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por que estais mirando al cielo? este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habeis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén…". Queridos amigos de la tierra, los seres que anunciaban y que explicaban a los apóstoles porque el hijo del hombre había sido elevado al cielo y el modo como regresaría, éramos nosotros. Nosotros, seres de luz, hemos acogido en una nube celeste, es decir en una nave estelar de luz, el hijo de dios, Jesús Cristo, porque somos nosotros sus ángeles, los ángeles del pasado, los ángeles de siempre, aquellos que hoy vosotros definís alienígenas, extraterrestres, hombres del cosmos, ángeles en astronaves, etc. No os sorprendais si seres de otros mundos se definen ángeles, porque el paraíso no existe solo en los mundos espirituales de la luz, sino también el cosmos, el universo y otros planetas habitados pueden ser el paraíso. Jesús Cristo dijo de hecho: "la casa de mi padre tiene muchas moradas" y las moradas son los planetas, los soles, las galaxias. El paraíso es un estado dimensional, en el que residen seres redimidos por la luz cristica que han vencido la materia, llevando a sus espíritus a perder la densidad del cuerpo material para adquirir un cuerpo prevalentemente o totalmente de energía-luz, según la evolución de cada ser. Existen además mundos materiales en los cuales el espíritu encarnado en la materia vive el paraíso terrestre o Edén. Esto sucede en miles y miles de millones de planetas del cosmos y pronto sucederá también en vuestro planeta. Amor, justicia, paz, armonía, equilibrio, son los pilares fundamentales a los que os debeis sostener y con los cuales os debeis confrontar continuamente si deseais vivir la redención de vuestros espíritus, preparando junto a nosotros el retorno glorioso del maestro de los maestros; Jesús Cristo nuestro y vuestro señor. Nosotros hemos acompañado al Cristo Jesús durante toda su misión sobre vuestro planeta y nosotros hemos vuelto a la tierra para testimoniar su obra. Recordad que el Cristo no ha cumplido aun su misión, esta se cumplirá con el juicio final. Os repetimos una vez más, así como está escrito en los hechos de los apóstoles, que Jesús, compenetrado por el Cristo, se manifestara revelándose al mundo con su cuerpo resucitado, y bajara del cielo desde una de estas celestes nubes de luz… ¡Preparaos por lo tanto porque este evento esta próximo! Antes de esta manifestación, es decir, durante el tiempo en el que estais viviendo, estamos manifestando los signos de su presencia que anuncian su retorno. Uno de estos signos, vive en medio de vosotros y lleva en su cuerpo el sello real del sacrificio en el Gólgota. El es una voz que grita en el desierto. Hemos dicho esto para ser claros y transparentes como siempre lo hemos sido y como siempre lo seremos. ¡Paz a todos! Del cielo a la tierra SETUN SHENAR E ITHACAR, ángeles de las milicias celestes, saludan con fraterno amor a través de Giorgio Bongiovanni Santa Fe (Argentina) 15 DE FEBRERO 2007 16:30 HORAS https://www.thebongiovannifamily.com/mensajes-2009/mensajes-2007/255-lultimo-sigillo-il-ritorno.html

El día que la Tierra se detuvo:

Los extraterrestres y la segunda venida de Cristo

