DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 15/mar/2021 - 05:35

Edición Digital El Tiempo en Campana 19ºC Parcialmente nuboso por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales » Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Rincón Tuerca







SUPER TC 2000: La categoria está arrancando su presente campeonato durante este fin de semana en el autódromo Juan y Oscar Galvez. Televisa desde las 10.30 hs. Canal 13 a través del programa "Carburando". ESTAR: Dentro de este contexto del Super TC 2000 el piloto de Campana Matías Milla estará participando en el equipo Renault tras llegar a un acuerdo con la estructura con los temas económicos. PROXIMA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la Formula Nueva Generación confirmaron que la próxima carrera se desarrollará el 28 de marzo para darle continuidad al presente campeonato. SUMARSE: Parece que a partir de la tercera carrera de la categoría Kart el piloto local Gastón Bustos se sumará para empezar a meterse de lleno en la alta competencia con su propio karting con las atención de Ruben Guerra en el chasis y Orio en la atención del motor. TURISMO ZONAL PISTA: La categoria se presenta este fin de semana en el autódromo de La Plata por otra carrera del campeonato con sus dos clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ESTAR: El oriundo de Pergamino Sebastián Signore representando a Campana estará en la Clase Tres donde viene peleando el campeonato ahora con la atención del auto por parte de Leo Suarez. COMPAÑERO: Por su parte Daniel Vidal compañero de equipo se está presentando también en la Clase Tres donde viene peleando el campeonato contando con la motorización de Leo Suarez desde esta competencia. ENCUENTRO: No muchos saben de las debilidades del motorista Mauro Santucho con los personajes de las películas para los chicos y días atrás increíblemente se encontró en plena calle con el hombre araña que transitaba en una moto lo que lo volvió loco y lo corrió para saludarlo con video tomado desde su celular para que no queden dudas de tal encuentro. Es verdad aunque ud. no lo crea! FORMULA RENAULT: La fábrica de talentos está comenzando su campeonato este fin de semana en el autódromo capitalino con su parque limitado de autos donde a las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. PODIO: El retorno a la actividad de Federico Panetta se concretó en karting más específicamente en la categoría Rotax donde en la Clase DD2 terminó segundo logrando un podio para demostrar que no se olvidó de nada. ARMADO: Parece que el auto de Diego Ballini armado para las picadas definitivamente llega a su final para muy pronto pueda empezar a transitar por las picadas en San Pedro. TERMINADO: Tal situación ocurre con el auto de Diego Salerno que quedó terminado para volver cuando su piloto lo decidido con todos los trabajos encarados en su momento. Ahora sus amigos esperan que tome la decisión para unirse al grupo que va a estos emprendimientos. CORTAR: Continuando con Diego Salerno sus amigos ya no saben que realizar para que deje de comer en cada asado donde cuentan que el otro dia decidieron cortar la luz para sacarlo de la mesa. La gente que es mala y comenta!.. VOLVER: El rubio ya tomó la determinación y asegura que antes de mitad de año volverá a correr en motocross luego de haber tomado un tiempo ante la llegada de su hija pero entiende German Henze que se sube a la alta competencia. Y Julia su hija, qué dirá? INTENCION: La intención de Ariel Fontanot es continuar en la Clase A del TC Regional con el Ford que se prepara en el taller de Juanjo Tártara y el popular #Gato" irá yendo carrera por carrera por el tema económico. DEBUTAR: Finalmente Ivan Gonzalez pudo debutar en la categoria GT 900 en la Clase A el domingo pasado en el autódromo de La Plata donde en la final llegó en el puesto 25 con una carrera donde participaron 45 autos, lo que dejó conforme el piloto zarateño. KAME: Esta especialidad del karting confirmó que el próximo fin de semana dará curso a su campeonato en el predio de Marcos Paz con estas pruebas para todas las clases en la búsqueda de arrancar el 11 de abril el presente calendario. HERMANOS: Arrancó el campeonato para la categoria Rotax el pasado domingo donde Bautista Panetta hizo podio en su clase y su hermano también hizo podio donde ambos ganaron sus carreras correspondientes y Santino se escapa en el campeonato. PROBABLE: Es muy probable que pronto se de a conocer el calendario para el próximo campeonato de Motocross Mx que se está trabajando para el arranque del mismo. DEFINIR: El retorno de Gastón Fernandez a los chasis del Regional se puede definir a partir de mitad de año por una decision del propio piloto que por razones personales decidió darle curso a la actividad a partir de ese momento. ARRANCAR: Venia esperando este momento Ariel Melón para arrancar en la alta competencia en el mundo del Motocross y el pasado fin de semana en Pergamino desarrolló una competencia que más allá de cualquier resultado el piloto campanense queria desarrollar de una vez poder correr. POSIBLE: Continuando con el comienzo del motocross es muy posible que el mismo puede tener esta posibilidad con el campeonato de la categoria MX y se está trabajando firme para esta posibilidad. DIFICIL: En cuanto al Campeonato Nacional de Motocross la situación es otra la posibilidad de que llegue a llevarse adelante por varias razones que ponen de manifiesto muy difícil de poder darle curso a este torneo que siempre fue muy competitivo. AVANZAR: El que tiene todo encaminado es el campeonato para los cuatriciclos y se va avanzando en tiempo y forma donde las carreras van comenzando como el pasado fin de semana donde el equipo de Debesa Mx estuvo trabajando en la atención de algunos pilotos. RALLY MAR Y SIERRA: Este fin de semana se viene desarrollando en San Clemente del Tuyú la primera carrera de la temporada donde el mismo terminara en el dia de hoy con un parque interesante de autos. DESEAN: Siguiendo dentro de este contexto del Rally los hermanos están trabajando en sus autos ahora en la ciudad de Campana tratando de terminar como ellos desean los autos para el comienzo en el Rally Federal en este fin de semana en la ciudad de Lincol y la familia Emma completa estará presente. VAN: Para esta carrera van con los dos Mini Cooper y el VW mas el Fiesta como autos para participar donde a Gustavo, Gerardo y Gabriel se suma Virginia que tendrá una amiga como navegante para tener una tripulación femenina. PADRINO: El pibe está militando en la categoria Master C de la categoria Kart Plus con el número 41 donde Marcelo Blanco viene desarrollando sus presentación con diferentes resultados y la idea es continuar todo el campeonato con su padrino deportivo Leonardo Dominguez. Mirá vos!! MOTIVADOS: Luego de la última presentación de los pibes locales en los ciclomotores ya se trabaja para la próxima fecha a desarrollarse en Marcos Paz donde Fausto Ciaponi y Lisandro Acosta están motivados esperan la carrera. ASAMBLEA: El próximo 8 de abril se viene la asamblea en el Club Manuel Iglesias ante la renovación de la comisión directiva que debe dejar el cargo como lo establece el estatuto. La misma se desarrollará en el propio Museo a partir de las 20 hs. Llevar tapa boca! NUEVO: Es probable que en el último fin de semana en el predio ubicado en la ciudad de Pilar se desarrolle un nuevo encuentro para los Jeeps como ya aconteció no hace mucho tiempo y están trabajando para lograr tal emprendimiento donde los muchachos del Cañon 4x4 serán parte del espectáculo. PRESENTE: de nuestra ciudad pueden estar presente Bigi, Stemberg, Ariú, Murillo, Perez, Garcia entre otros que siempre esperan poder estar presentes en cada presentación para demostrar sus condiciones. OCUPADO: Viene de correr en la categoría Turismo 600 en el autódromo de Arrecifes y allí con su auto intentó poder mostrar lo suyo que lo tuvo mas que ocupado el Fiat Uno tracción delantera a Zarantonello. ADAPTARSE: Lo concreto queria saber como podia adaptarse y lo hará consiguiendo carrera por carrera donde en esta primera incursión sufrió una falla todo el fin de semana: pinchó una goma pero en la final terminó en el sexto puesto que hasta un trofeo le entregaron. PUESTO: El TC Pista viene de correr en el autódromo capitalino el pasado fin de semana por la segunda fecha del campeonato y el piloto local Sebastian Abella se ubicó en la final en el puesto 22 con la Dodge que atiende el Di Meglio Sport. UBICARSE: Gastón Gasperini arrancó el campeonato en la categoria 850 cc en el autódromo de Arrecifes donde en la final se ubicó dentro de los 10 con el auto que ellos mismos trabajan en el taller con Hectitor VZ y agradecen a toda su familia. FECHA: Los dirigentes del TC Mouras ya confirmaron que este fin de semana la categoria visita el autódromo para realizar otra fecha del campeonato en La Plata. COMENZAR: El campeonato finalmente dará comienzo para la categoria RF en el Kartódromo Argentino dentro del predio del autódromo capitalino el venidero fin de semana. IDEA: En esta fecha de la Copa RF en la Clase Seniors estará el campanense Ignacio Lopez que tiene la idea de desarrollar todo el calendario y estará descartando corriendo en la categoria Prokart de donde viene de salir campeón dado que el tema de los presupuestos lo condicionan. ATRAPA: Luego de desprenderse de sus autos y karting de competición sin duda volvió a su deporte que de años lo atrapa como el tenis y a Marcelo Trappani se lo puede ver desarrollar sus interesantes partidos en la esquina de Ameghino y Rawson. Lo concreto: Marcelo dejó el volante por la raqueta. RALLY FEDERAL: La categoria está desarrollando su carrera en la ciudad de Lincol este fin de semana donde le está dando curso al presente torneo donde desde las 8.30 hs arrancan con su espectáculo. PROVOCAR: El comienzo del campeonato por parte de la categoria que fiscaliza Fedenor nos permitió ver correr a Gonzalo Conti que en la final alcanzó el décimo lugar que provocó dejar conforme al piloto local después de tanto tiempo sin correr. RECUPERAR: Por suerte finalmente Diego Lacognata puso recuperar las dos motos que los cacos se llevaron de su casa y las mismas ahora están terminadas para volver a la alta competición. TIEMPO: Parece ser que si bien está muy vinculado a trabajar en su taller con las motos encontró un tiempo para disfrutar desde arriba de una de ellas y Lucas Debesa está dispuesto a ir a correr en motocross en alguna competencia este año. SABATICO: Es posible que este año termine siendo un año sabático para Damian Toledo que está evaluando poder continuar en la Clase TC 1600 en Alma por una cuestión económica. PLACA: El último miércoles en la sede de la Categoria Alma sus dirigentes entregaron a los familiares de Luis Altuna (un dirigente de muchos años trabajando para lograr el crecimiento de la categoria) una placa recordatoria ante su deceso dias atras. KART PLUS: Esta especialidad del karting está desarrollando una nueva propuesta este fin de semana en el kartódromo de Zárate donde desde las 9.30 hs comienza con su espectáculo. YERNO: Días atrás el motorista Daniel Berra confirmó que para la próxima carrera el motor para Matias Rodriguez donde se está incorporando al Turismo Carretera y el yerno del Ñoño está conforme a tal punto que antes de la próxima carrera abonará una comida.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Automovilismo:

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar





Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-290721 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-