Edición del domingo, 14/mar/2021
Remo de Travesía:

Presencia campanense en el retorno de las regatas oficiales a Tigre







Gustavo Bragán y Vanesa Águila participarán de la "Copa Raúl Cassina" que organiza este domingo el Nahuel Rowing Club. Competirán en la categoría X45 en representación del Campana Boat Club. "Va a llevar un tiempo ponerse en ritmo", asegura Gustavo Bragán. "El Pela" está entusiasmado con la posibilidad de volver competir: es un habitué de las regatas de Remo de Travesía, pero no participa de una desde la "Copa Mono Villa" que se disputó en noviembre de 2019. Claro: en marzo pasado llegó una pandemia que paralizó todo. Y por un largo tiempo. Sin embargo, ese impasse llegará a su final este domingo: Bragán (54) y su esposa Vanesa Águila (44), quien hace su debut en la especialidad, estarán compitiendo hoy en la "Copa Raúl Cassina" que organiza el Nahuel Rowing Club. El evento contará con la fiscalización de la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (CRIT) y marcará el retorno de las regatas oficiales en Tigre. La prueba constará de 15 kilómetros en botes de paseo par con timonel y a través de un recorrido que se iniciará en el muelle del Tigre Boat Club (ubicado en el Paseo Victorica) y que transitará aguas del río Luján, arroyo Abravieja, río Sarmiento y nuevamente Luján para finalizar en el muelle del Club de Regatas La Marina (que se encuentra frente al punto de partida). Será la segunda regata de remo de travesía del Calendario 2021 de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) después de la "Doble Vuelta al Ocho" que se realizó en febrero con organización del Paraná Rowing Club de Entre Ríos. En esta oportunidad, para esta competencia del Nahuel Rowing Club hay un total de 67 botes anotados. El de Bragán y Águila estará partiendo a las 8.30 horas y es uno de los cuatro inscriptos en la categoría X45 (botes mixtos con promedio de edad Sub 45). El record de la regata está en poder del bote tripulado por Pablo Pasman y Gustavo Pérez (Club de Regatas América) en 2019, cuando establecieron un tiempo de 1h21m58s. En el marco de la pandemia de coronavirus, algunas tradiciones que suelen acompañar a las regatas de remo de travesía no se podrán realizar. Entre ellas, por ejemplo, la ceremonia de premiación. Igualmente, para muchos como "el Pela" Bragán, eso será secundario. Lo importante será volver a sentir esa adrenalina que ofrece la competencia.

BRAGÁN JUNTO A SU ESPOSA ÁGUILA, QUIEN HOY ESTARÁ HACIENDO SU DEBUT EN LA ESPECIALIDAD.



