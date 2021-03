» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Profesional:

Desde las 18.00 horas, hoy se jugará la 253ª edición del superclásico del fútbol argentino. Ayer, Colón estiró su arranque perfecto al vencer 2-0 a Estudiantes (LP) con un doblete del "Pulga" Rodríguez. El plato fuerte de la quinta fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol llegará a las 18.00 horas: Boca Juniors recibirá este domingo a River Plate en La Bombonera con el arbitraje de Facundo Tello. El Xeneize llega al superclásico motivado tras la goleada 7-1 que le propinó a Vélez Sarsfield como visitante en la fecha pasada. Por su parte, el Millonario arriba al duelo con contrastes: después de golear 5-0 a Racing en la final de la Supercopa Argentina, perdió como local ante Argentinos. Pero más allá de esos antecedentes, ambos necesitan el triunfo para volver a ubicarse en puestos de clasificación a la definición del certamen. En cuanto a las formaciones, Miguel Ángel Russo no contará con Ramón Ábila y tiene en duda a Edwin Cardona y Carlos Tevez, quienes entrenaron diferenciado en las últimas jornadas. Son tres jugadores fundamentales de la ofensiva de su equipo. En la vereda de enfrente, la alineación de Marcelo Gallardo no tendría interrogantes y mantendría en ataque al cuarteto que conforman Jorge Carrascal, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré. COLÓN, IMPARABLE Ayer, en el cierre de la jornada sabatina de esta quinta fecha, Colón de Santa Fe venció 2-0 como visitante a Estudiantes de La Plata y logró su quinta victoria consecutiva en el arranque del certamen. Luis "Pulga" Rodríguez fue otra vez el hombre clave del Sabalero, que suma 15 unidades y ahora tiene cinco de ventaja sobre sus escoltas Estudiantes y Central Córdoba (SdE). Por esta misma Zona A, ayer volvió a ganar Racing Club: sin el campanense Leonardo Sigali, el elenco de Avellaneda superó 2-0 como visitante a Platense, llegó a los 8 puntos y se ubicó en el cuarto puesto. En el otro duelo de este grupo, Argentinos Juniors aprovechó el envión anímico de su victoria en el Monumental y ayer le ganó 2-0 como local a Godoy Cruz de Mendoza. Hoy, por esta Zona A, Banfield (7 puntos) recibirá a San Lorenzo (4) desde las 21.30 horas. Y mañana, Rosario Central (4) será local ante el necesitado Arsenal (0) de Sergio Rondina. SE RECUPERÓ VÉLEZ En tanto, la acción de la Zona B de esta Copa 2021 de la LPF continuó ayer con la victoria de Vélez Sarsfield, que venció 1-0 como visitante a Talleres de Córdoba. Así, el Fortín dejó atrás la derrota 7-1 sufrida ante Boca y se volvió a subir a lo más alto de las posiciones con 12 unidades. Como escolta, con 10, quedó Defensa y Justicia, que este sábado goleó 4-0 como local a Newells en la despedida de Frank Kudelka. El Halcón de Florencio Varela comparte ese segundo puesto con Lanús, que el viernes había igualado 0-0 con Huracán en Parque Patricios. La fecha de esta Zona B se completa el lunes, cuando Independiente intentará igualar la línea de Vélez. Para ello debe vencer como local a Sarmiento de Junín (21.30). También mañana jugarán Atlético Tucumán vs Patronato (19.15).

