» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Fútbol Infantil:

La amistad del fútbol

Por Néstor Bueri











Néstor Oscar Bueri

Con el correr de los momentos vamos haciendo amigos. En nuestros tiempos, segmentados por la situación, hacemos amigos en el Jardín como inicio social; en la Primaria, compinches de juegos quizás inocentes; y en la Secundaria, con todos los cambios que eso arroja. Así con el tiempo vamos teniendo conocidos y amigos sin especificar la diferencia existente entre unos y otros. Las tardes escolares, las noches de boliches, la calle de siempre y los días de estaciones anuales presentan un abanico social que automáticamente hace que ampliemos nuestro stock de pares por conocer. Dar "la vuelta del perro" por Campana muchas veces impone una parada casi obligatoria en una heladería. Mientras en la fila de espera se aprovecha para elegir, alguien saluda y la pregunta sale rápida: "¿De dónde lo conoces?". Igual de rápida sale la respuesta "¡Del fútbol!". Si hay algo que me estresa es ir al supermercado, por el solo hecho de empujar un carrito, estacionarlo en una góndola y esperar a la "jefa de compras". Pero siempre alguien, en tu misma situación, te hace el aguante y la charla fluye, hasta que llega "la jefa" con la misma pregunta: "¿Y ese quién era?". La respuesta ya es cansadora: "Jugábamos a la pelota en el barrio". Las preguntas se repiten al salir a caminar y saludar al pasar: "del fútbol", "jugamos juntos en el campeonato Evita", "de Dálmine", "de la canchita". El fútbol y amigos tienen un don distinto a cualquier amistad que se siembre y se mantenga. No es mejor ni peor, es distinta. Los amigos que deja y mantiene el fútbol los sostienen las historias de momentos vividos, felices, aun en la derrota. Cada partido, cada encuentro potreril significaba encontrarte con veinte personas en tu misma situación de jugar, divertirse y si es posible ganar. Con algunos me encontraba todos los santos días; con otros, en algún potrero de los tantos que existían; y con muchos otros, en campeonatos del momento. Siempre la pelota en el medio. Y la cancha con sus defectos de falta de parquista, el cuchillo entre los dientes y la gambeta elegante mezcladas con el sudor, los gritos, los festejos y los lamentos. Es imposible olvidarse de los amigos con los que compartiste el juego más divertido y social existente. Aún en la distancia, en la permanencia distante, todo está clavado en la memoria, dijo León Gieco. Y como sería de divertido y contradictorio el fútbol que te hace enfrentar, a veces, a tu mejor amigo, que estaba en el otro equipo, fortaleciendo la amistad en el abrazo final y con colores distintos. Hoy que nos volvemos a encontrar, ya no está el cuchillo entre los dientes ni el pique corto veloz. Tampoco la protesta sistemática ventajera de los años. Y ganar pasa a ser una consecuencia secundaria. Nos unen más de cincuenta años de habernos visto por primera vez, nos unen la diversión, la risa, el disfrutar del juego. La charla y el recuerdo sale por la pura impotencia que el corazón no detiene y las anécdotas de ayer se mezclan con las historias de hoy. Las charlas se extienden en una sobremesa que tiene reloj de arena y encima tapado, mientras una espuma sube rápida y se detiene lenta sobre un vaso traspirado. Preguntame cuánto fue la inflación del mes, a cuánto está el dólar, a qué hora entro a trabajar… Ante todo esto que te deja la salud cerca del vestuario y del consultorio, juntarse con los amigos del fútbol es la medicina ideal para tratar semejantes problemas. Consejo médico: "A los problemas diarios, combatirlos con un poco de fútbol y comida con amigos. La vida te sentirá mejor. Nos vemos en la canchita. Y si no podés jugar, vení a comer". Dicen que todas las personas mayores fueron en un tiempo niños. Quizás ese querer volver al tiempo en que fuimos felices nos hizo caer en la trampa y acá estamos, jugando como siempre. ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

La amistad del fútbol

Por Néstor Bueri

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar