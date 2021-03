» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/mar/2021 de La Auténtica Defensa. DT de Villa Dálmine:

De la Riva; "Nunca pudimos tener las riendas del partido"







El Entrenador Violeta reconoció que su equipo no tuvo "volumen de juego". En la conferencia de prensa posterior al empate con Independiente Rivadavia, Felipe De la Riva no mostró el enojo que sí exhibió dentro del campo de juego por la actuación del equipo. Por el contrario: se mostró con buen humor y, sobre todo, con muchas ganas de empezar a trabajar los errores que advirtió en este debut. "Ya tengo un diagnóstico y tengo claro en qué hay que trabajar", señaló con seguridad. "Nos faltó volumen de juego. No tuvimos fútbol, imaginación, suma de pases, variantes. Nos tenemos que poner a trabajar en eso. Hoy fuimos un equipo muy previsible y nos tomaron fácilmente las marcas. Tenemos que encontrar un sistema para que el juego fluya, para que tengamos pases, dinámica, volumen de juego. Tenemos material para armar un buen equipo y vamos a trabajar alternativas que creemos que pueden ser solución", detalló el uruguayo. Al momento de analizar el partido, De la Riva remarcó el mal arranque de su equipo: "La primera media hora jugamos mal, fuimos una bola de nervios. No estábamos cómodos en la cancha y ellos eran más que nosotros. Después el juego se emparejó y el segundo tiempo fue parejo, pero sin situaciones de gol". Para torcer ese mal inicio, Felipe deshizo el 4-1-4-1 y pasó a jugar 4-4-1-1 con Sánchez como "doble 5" junto a Schweizer: "No estábamos bien, nos estaban dominando y lo que pudimos hacer fue corregir posiciones para que nos dejen de dominar. Pero nunca pudimos tener las riendas del partido como nosotros queríamos. Nunca tuvimos el fútbol necesario para ser los dueños del partido". Otra deficiencia Violeta que el DT marcó en conferencia de prensa fue la falta de "peligrosidad arriba". En ese aspecto, de cara al duelo del viernes con Atlético de Rafaela, recuperará a Alejandro Gagliardi y, quizás, también cuente con Luciano Vázquez. Al que no tendrá será a Catriel Sánchez: "Su ausencia se notó. Él nos daba un montón de cosas respecto al juego, porque es un 9 que no necesita que se la den para que la empuje, sino que él se genera sus propias situaciones". Como reemplazante, ayer jugó Sergio Sosa, quien no tuvo suerte ni precisión para aprovechar un par de situaciones en la parte final del primer tiempo. En el complemento lo reemplazó Juan Cruz Franzoni: "Es un chico de movimientos más rápidos que el Colo y pensamos que podía ganarle en velocidad a los centrales de ellos. Tuvo su chance, pero le cortaron el avance con una mano cuando se iba de cara al arquero", explicó De la Riva. Finalmente, el entrenador de Villa Dálmine se refirió también al próximo rival, Atlético de Rafaela, que el viernes perdió 4-2 como visitante ante San Martín de San Juan. "Lo vimos. Tiene jerarquía y la demostró, porque estuvo dos veces en desventaja y dos veces empató el partido rápidamente. Pero también mostró problemas de funcionamiento, especialmente en defensa, algo que seguramente (Walter) Otta ya estará trabajando para corregir, de la misma manera que nosotros vamos a trabajar para buscar mejor funcionamiento ofensivo", cerró el uruguayo.

EL URUGUAYO DIO A ENTENDER QUE MODIFICARÁ EL ESQUEMA PARA EL PRÓXIMO PARTIDO.



DT de Villa Dálmine:

De la Riva; "Nunca pudimos tener las riendas del partido"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar