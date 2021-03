Se impuso 2-1 en el partido más atractivo de la fecha inaugural.

La jornada de sábado de la Primera Nacional se cerró anoche con el partido más atractivo de la primera fecha: en Córdoba, Belgrano superó 2-1 a Tigre con un penal convertido por Pablo Vegetti a tres minutos del final. Además, por la Zona 1 también jugaron: Gimnasia de Mendoza 2-0 Agropecuario y Almirante Brown 2-1 Estudiantes de Buenos Aires. Antes, el viernes, Nueva Chicago 1-2 Mitre (SdE). Hoy domingo se miden: Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Maipú y San Martín (T) vs Alvarado (MdP). Mañana lo harán: Deportivo Riestra vs Quilmes. Y el martes será el clásico entre Chacarita y Atlanta.

En tanto, por la Zona B que integra Villa Dálmine, ayer se enfrentaron: Defensores de Belgrano 0-0 Instituto, San Telmo 1-1 Barracas Central, Santamarina 2-1 Gimnasia de Jujuy y All Boys 1-3 Deportivo Morón. El viernes, San Martín de San Juan le había ganado 4-2 como local a Atlético de Rafaela, próximo rival Violeta. Hoy juegan: Brown (A) vs Guillermo Brown (PM) y Güemes (SdE) vs Ferro Carril Oeste. Y mañana lo harán: Almagro vs Tristán Suárez.