LIBERTADORES FEMENINA

Hoy comenzarán los Cuartos de Final de la Copa Libertadores Femenina 2020 que se está disputando en nuestro país: desde las 17.00 horas, Corinthians se medirá con Santiago Morning de Chile; y desde las 19.00 horas, Boca Juniors enfrentará a América de Cali. Mañana lunes serán los otros dos duelos: Universidad de Chile vs Independiente Santa Fe (17.00) y River Plate vs Ferroviaria (19.30).

PRIMERA B METRO

En la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura ayer jugaron: Argentino de Quilmes 1-2 Colegiales, Sacachispas 0-1 Defensores Unidos, Acassuso 2-1 Villa San Carlos, Cañuelas 0-2 Deportivo Armenio y Deportivo Merlo 2-2 UAI Urquiza. Hoy sigue la actividad con el duelo Flandria vs Comunicaciones. Y mañana se miden J.J. Urquiza vs Fénix. El viernes se había abierto la fecha con San Miguel 1-1 Talleres (RE). Por el momento, Acassuso, Colegiales, UAI Urquiza y Defensores Unidos son líderes con 4 puntos.

PRIMERA C

Por la segunda fecha del Torneo Apertura, Luján igualó ayer 0-0 como local con San Martín de Burzaco. Antes, el viernes, Dock Sud había goleado 4-1 como visitante a Laferrere. Hoy se disputarán cuatro encuentros: Midland vs Central Córdoba (R), Atlas vs Excursionistas, Victoriano Arenas vs Berazategui y Real Pilar vs Argentino de Merlo. Mañana juegan: Lamadrid vs L.N. Alem y Claypole vs Ituzaingo. El martes cierran Deportivo Español vs Sportivo Italiano.

EMPATÓ EL ALETI

Por la 27ª fecha de La Liga de España, Atlético Madrid (líder con 63 puntos) empató 0-0 como visitante ante Getafe. Por su parte, Real Madrid (2º con 57) venció 2-1 a Elche. Además, Alavés igualó 1-1 con Cádiz (gol de Augusto Fernández de penal) y Osasuna empató 0-0 con Valladolid. Hoy jugarán: Celta de Vigo vs Athletic Bilbao, Granada vs Real Sociedad, Eibar vs Villarreal y Sevilla vs Betis. Mañana, Barcelona (3º con 56) tendrá la oportunidad de descontar al Aleti cuando reciba a Huesca en el cierre de la fecha.

GOL DE AGÜERO

En la continuidad de la 28ª fecha de la Premier League, Manchester City le ganó ayer 3-0 como visitante al Fulham con un tanto de penal de Sergio "Kun" Agüero. Así, los dirigidos por Pep Guardiola le sacaron ahora 17 puntos de ventaja al Manchester United, que hoy recibe a West Ham. Ayer, además, Leeds 0-0 Chelsea, Crystal Palace 1-0 West Bromwich y Everton 1-2 Burnley. Este domingo también juegan: Southampton vs Brghton, Leicester vs Sheffield y Arsenal vs Tottenham. Mañana: Wolverhampton vs Liverpool.

OTRA PARA SAMPAOLI

El argentino Jorge Sampaoli consiguió su segunda victoria consecutiva en la Ligue 1 de Francia como entrenador del Olympique de Marsella, que ayer venció 3-1 como local al Brest y escaló nuevamente al quinto puesto de la tabla con 45 unidades. Hoy juegan Lille (líder con 62 puntos), que visita a Mónaco; y Paris Saint Germain (2º con 60 puntos), que recibe a Nantes.

CONVIRTIÓ DE PAUL

Por la 27ª fecha de la Serie A de Italia, Rodrigo de Paul anotó de penal el único tanto de Udinese, que igualó 1-1 como visitante con Genoa. Los otros resultados en el inicio de esta jornada fueron: Lazio 3-2 Crotone, Atalanta 3-1 Spezia, Sassuolo 3-2 Hellas Verona y Benevento 1-4 Fiorentina. Hoy, el líder Inter (62 puntos) visita a Torino; el escolta Milan (56) recibe a Napoli; y el tercero, Juventus (52), visita a Cagliari.