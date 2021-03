» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Un centenar de chicos renovaron su look gracias a los Amigos Solidarios







El grupo organizó una cortada de pelo generalizada para niños y niñas de los barrios 21 de septiembre, San Cayetano, San Luciano y Santa Lucía. Este lunes la plaza del barrio 21 de septiembre se transformó en una gran peluquería, recibiendo a lo largo del día a un centenar de chicos que renovaron su look de cara al inicio del ciclo lectivo. La iniciativa corrió por cuenta de Amigos Solidarios y contó con la colaboración de peluqueros y barberos, así como de las mamás de Patín Callejero del barrio San Cayetano que ayudaron para que se respete el protocolo COVID vigente debido a la pandemia. La convocatoria fue en la plaza del barrio 21 de septiembre y para participar, los niños debían llevar barbijo o tapaboca e ir acompañados por un adulto mayor de edad. "La verdad que fue una jornada muy buena, muy positiva. Vinieron más de 80 chicos y 20 niñas, a los que se les cortó el pelo y se les hizo peinado", destacó Luis Vasile, de Amigos Solidarios. "Queremos desde Amigos Solidarios agradecer la colaboración de todos los peluqueros que han venido y han dedicado gran parte de la mañana y de la tarde: Uriel Vasile, Leo Flores, Lucas Blanco y Rodrigo Díaz. También a Iván `Upa BB` Castaño que se acercó con los chicos de su escuela de barbería", manifestó. Por su parte, Iván `Upa BB` comentó que "respetando el tema del adulto mayor, los chicos vinieron con sus barbijos y no hubo inconvenientes, pasamos una mañana espectacular". Vasile señaló que "estamos hablando con los peluqueros y tenemos propuestas de otros barrios para hacer lo mismo". "Será algo para charlar porque si hay algo que nos gusta es que la organización sea perfecta y tener los protocolos a manos", dijo.

