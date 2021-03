» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Ex Intendente de Ibicuy fallece en accidente sobre la Ruta 6







Se trata del radical Fabián Murilla, quien viajaba junto a su pareja, Cristina Marín, vecina del barrio Las Campanas, y otra acompañante. Ambas mujeres sobrevivieron. El dos veces consecutivas intendente de Ibicuy (entre 2011 y 2019) y ex candidato a senador provincial de Entre Ríos, Fabián Murilla, falleció este lunes por la madrugada en un accidente automovilístico que tuvo lugar sobre la Ruta 6 en las inmediaciones de la Av. Ameghino, mano a Ruta 9. Según trascendió, Murilla viajaba de acompañante, mientras que al volante se encontraba su pareja, Cristina Marín, vecina del barrio Las Campanas. Una segunda mujer se encontraba en el vehículo y ambas sobrevivieron al siniestro. Si bien en las primeras horas luego del accidente se investigaba si había otro vehículo comprometido, aparentemente, Cristina Marín se habría dormido al volante y perdió el control del Chevrolet Prisma que impactó contra una columna de alumbrado público del cantero central y finalizó su trayectoria sobre la mano lenta de la ruta, mirando en dirección a la avenida Mitre. El ex Intendente de extracción radical habría fallecido en ese instante. Según versiones, antes de la llegada del SAME, otro automovilista se detuvo en el lugar para brindar ayuda e intentó infructuosamente realizarle maniobras de reanimación. Ambas mujeres fueron trasladadas hasta el hospital San José por dos ambulancias, mientras efectivos del Comando Patrulla desviaron el tránsito hasta que el auto fue removido.

El siniestro tuvo lugar a la altura de la avenida Ameghino.





Aparentemente, el vehículo impactó de lleno contra una columna de alumbrado.





Afiliado al radicalismo, Murilla fue intendente de Ibicuy entre el 2011 y el 2019.

#Dato Fatal accidente en #Campana Ruta 6 y Av. Ameghino sentido a #Panamericana. Prisma gris perdió el control, chocó una columna de alumbrado y quedó en mano lenta, dos mujeres trasladadas por SAME y un hombre fallecido, identificado como Fabián Murilla, ex intendente de Ibicuy pic.twitter.com/PG9SJRqOGd — Daniel Trila (@dantrila) March 15, 2021

