Martín Soria es el nuevo ministro de Justicia

Así lo confirmaron a fuentes oficiales, una semana después de que se conociera la salida de Marcela Losardo. El presidente Alberto Fernández eligió al diputado nacional del Frente de Todos Martín Soria para ser el reemplazante de Marcela Losardo en el Ministerio de Justicia. Así lo confirmaron fuentes oficiales, luego de una semana de indefinición ante el anuncio de la salida de Losardo del Gabinete. Finalmente, Fernández tomó este lunes la decisión de colocar al legislador patagónico como reemplazante de su amiga personal en un cargo considerado estratégico por el Gobierno. Soria decidió aceptar el ofrecimiento y ahora tendrá el desafío de aglutinar la voz de todos los sectores del Frente de Todos en la relación con la Justicia. Ahora, se espera la publicación en el Boletín Oficial de la renuncia de Losardo, que el pasará a ocupar la Embajada argentina ante la Unesco. En la Cámara de Diputados, Soria será reemplazado por el actual jefe de la ANSES de Cipolletti y ex intendentes de Campo Grande Pedro Dantas, quien en 2019 ocupó el tercer lugar en la boleta del Frente para la Victoria. Soria es el hijo mayor del fallecido ex gobernador de Río Negro Carlos "El Grigo" Soria, y de Susana Freydoz, condenada por haber asesinado a su esposo el 1 de enero de 2012 de un disparo. Martín Soria se convirtió en intendente de General Roca en diciembre de 2011 y, en 2019, tras un fallido intento de ser gobernador de Río Negro, enrocó en el cargo con su hermana María Emilia Soria: ella se convirtió en intendenta y él en diputado. En su ingreso a la Cámara de Diputados Soria estrechó sus vínculos con el kirchnerismo, sector con el que jugó su hermana durante los cuatro años de gestión del ex presidente Mauricio Macri, destinatario de sus críticas más afiladas. Como miembro de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, Soria apunta su discurso contra el Poder Judicial y particularmente contra su accionar durante a la gestión de Macri.

Martín Soria es el nuevo ministro de Justicia

