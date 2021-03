» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 16 de Marzo







CÉSAR LUIS MENOTTI ES PRESENTADO COMO TÉCNICO DE ROSARIO CENTRAL Hace 19 años César Luis Menotti era presentado como nuevo director técnico de Rosario Central: "llegar a Central me produce alegría y tristeza al mismo tiempo. Lo primero es por lo que significa el club para mí y lo segundo es porque mi llamado es consecuencia del alejamiento de un técnico." Pese a que el "canalla" tuvo un gran comienzo en el torneo durante 9 fechas no logró volver a la victoria y, tras la derrota 2 a 1 frente a Estudiantes, Menotti dejó de ser el técnico de Rosario Central.



FALLECE LINO ENEA SPILIMBERGO Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo nació el 12 de agosto del año 1896 en Buenos Aires. Convencido de que su verdadera vocación era ser artista, Spilimbergo alternó su trabajo en la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos con sus estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes. A los 21 años se recibió de Profesor Nacional de Dibujo y, cuatro años después, realizó su primera exposición individual en San Juan, provincia a la que se trasladó debido a que padecía asma. En el año 1922 fue galardonado con el Primer Premio de Grabado en el Salón Nacional por sus aguafuertes "En invierno" y "Elemento de trabajo." En el año 1924 regresó a Buenos Aires y, al año siguiente, recibió el Premio Único al Mejor Conjunto por sus obras "El ciego", "Paisaje andino" y "Vieja Puyutana". Ese mismo año partió a Europa; específicamente en Francia, estudió en la Académie de la Grande Chaumière y tomó clases con el pintor André Lhote. En el año 1926 participó del Primer Salón Universitario de La Plata, muestra cuyo propósito era exhibir el arte argentino en ciudades europeas, y al año siguiente recibió el Primer Premio Adquisición de Pintura en el Salón Anual de Santa Fe. Tras participar del Primer Salón de Pintura Moderna, llevado a cabo en la Asociación Amigos del Arte de Buenos Aires, en el año 1928, retornó al país. Al año siguiente, fue galardonado con el Primer Premio Adquisición en el XI Salón de Rosario por su obra "Paisaje de San Juan." Más adelante, en el año 1933, colaboró con Antonio Berni, Enrique Lázaro y Juan Carlos Castagnino en el mural "Ejercicio plástico" del artista mexicano David Alfaro Siqueiros. En el año 1944 fundó junto a Manuel Colmeiro, Antonio Berni, Demetrio Urruchúa y Juan Carlos Castagnino el Taller de Arte Mural, con el cual pintó la cúpula de Galerías Pacífico. Por otra parte, fue profesor de Pintura en el Instituto Argentino de Artes Gráficas; profesor de Dibujo y Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón"; y profesor de Dibujo, pintura y composición en el Instituto Superior de Arte de la Universidad Nacional de Tucumán. Falleció en el año 1964 en Unquillo, Córdoba.



"SUCKER" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el 2019, el sencillo "Sucker" de los "Jonas Brothers" destronaba a "Shallow" de Lady Gaga y Bradley Cooper del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Happiness begins" (2019) y compuesta por la banda estadounidense junto a Ryan Tedder, Adam Feeney y Louis Bell, la canción fue el primer sencillo del grupo tras 6 años: "parece que es el momento adecuado y hay una magia que no podemos negar cuando estamos juntos" expresó Nick Jonas.



Efemérides del día de la fecha, 16 de Marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar