En nuestras vidas hay momentos en los cuales nos podemos sentir deprimidos. Es por esto que resulta importante lograr llevar algo de positividad a nuestra vida, y de otros. Estos simples, pero altamente efectivos consejos, nos permitirán redescubrir la felicidad. No necesariamente los lunes tienen que ser tan malos. Y esta aseveración es motivada porque son muchos los que piensan que los inicios de semana son malos y los viernes son buenos. Si nos proponemos cambiar esta forma de pensar veremos al lunes como una oportunidad para hacer cambios en nuestro universo. No tengamos miedo de abrazar a los demás, porque con el abrazo se transfieren endorfinas (respuesta a múltiples sensaciones). Podemos decir cosas agradables sobre las personas que no están frente a nosotros, así la gente tendrá buenos pensamientos de nosotros. Un buen ejercicio es enumerar algunos de nuestros momentos felices así, a medida que avanzamos en su confección, comprobaremos que la mayoría de esos momentos fueron experiencias en lugar de cosas. Sonreír es una buena práctica y principio de paz interior, por lo que sonriamos mucho, procuremos establecer contacto visual y saludar a todos. Hay que cambiar de propósito diario. No se trata de pasar el día o la semana, ni menos sobrevivir hasta nuestras próximas vacaciones, que nuestro objetivo sea otro; por lo que hay que cambiar de estado de ánimo. Establezcamos disfrutar de la semana, o bien animar a la gente. Enumeremos nuestras 5 fortalezas personales para que ellas sean oportunidades para jugar con ellos más a menudo. Si se presentan contratiempos debemos preguntarnos ¿dónde está el problema? Sea cual sea éste, cualquier otra cosa, se puede superar. La mayoría de las personas tiene una voz interna que es muy crítica. Debemos desafiarla estando en desacuerdo firmemente con ella. La felicidad es más grande que nosotros; ella tiene un efecto dominó e infecta a las personas próximas a nosotros. Pasemos más tiempo con amigos reales y aseguremos de pasar menos tiempo con amigos electrónicos. Presentemos un interés genuino en los demás formulando muchas preguntas sobre ellos. La gente nos encontrará increíblemente interesante. Siempre hay una elección consciente para ser positivo. No perdamos más tiempo, pongamos valor y aprecio a las pequeñas cosas: enunciadas y podremos levantarnos de ese estado angustiante. Que hoy sea una "ocasión especial". Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

