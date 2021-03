» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/mar/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

La importancia sobre el consumo de sal

Por Dr. Iván Gribaudo











Iván Gribaudo

Del 8 al 14 de marzo se realizó "La Semana Mundial de Sensibilización sobre el Consumo de Sal". Es bien conocido por nuestros pacientes el vínculo entre el consumo de sal y la hipertensión arterial, sin embargo, son recurrentes las consultas sobre qué pacientes deben consumir sal y cuáles no. Es importante destacar en primer lugar, que todo consumo de sal en exceso es perjudicial para la salud, más aún en aquellos pacientes que deben cuidar su salud cardiovascular. Los mecanismos implicados son múltiples y permanentemente se actualizan las recomendaciones en términos de consumos diarios, de cualquier forma, cuando se trata de SAL, menos, es más. Es real que los pacientes adultos mayores suelen presentar una sensibilidad aumentada al consumo de sal. Esta respuesta exacerbada se debe, en parte, a que los mecanismos que regulan de qué forma se absorbe este mineral y como se procesa hasta su eliminación, suelen verse alterados en los pacientes cardiópatas. Dentro de este universo de pacientes, los Hipertensos son quizás quienes más se beneficiarán de reducir la ingesta diaria de sal, pudiendo en muchos casos, constituir la terapéutica para el control de su presión arterial. De esta forma no son pocos los pacientes que deben el adecuado control de su presión a su nutricionista. Incluso en aquellos que requieran de una terapéutica farmacológica específica, también se beneficiaran al reducir la ingesta de sal a los valores recomendados. No podemos soslayar el hecho de que el consumo de sal, es en parte una manifestación cultural que lejos está de la creencia de que puede mejorar el sabor de las comidas. El umbral de sensibilidad irá disminuyendo paulatinamente una vez reducido su consumo, y podrá ser reemplazada poco a poco por alimentos más saludables. También es importante resaltar que cuando hablamos de consumo de sal no solo hacemos referencia a la sal que agregamos en las comidas sino también a la elección de aquellos alimentos que por su naturaleza son altos en sodio. Debemos ser conscientes de la importancia de una alimentación balanceada si queremos preservar nuestra salud cardiovascular, y en este camino, moderar el consumo de sal y elegir opciones más saludables para condimentar las comidas siguen siendo las premisas. La medicación no reemplaza una alimentación desbalanceada, y esto es especialmente importante en los pacientes con patología cardiovascular. Reducir la ingesta de sodio es tan importante como la elección del fármaco a administrar por parte del equipo de salud. Insistir en una dieta hiposódica, sumada al trabajo multidisciplinario junto al equipo de nutrición constituirán los pilares fundamentales del tratamiento. En la semana de la concientización sobre el consumo de sal, queremos invitarte a tomar las riendas de tu salud. La consulta oportuna y el compromiso personal harán la diferencia en los resultados. Dr. Iván Gribaudo - Médico Cardiólogo - MP (SF) 20763-MP (BA) / MN: 551810 - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

La importancia sobre el consumo de sal

Por Dr. Iván Gribaudo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar