Breves: Deportivas

16 de Marzo de 2021







BAGNIS NO PUDO Después de los títulos de Juan Manuel Cerúndolo (Córdoba) y Diego Schwartzman (Buenos Aires) en el inicio de la gira latinoamericana, Facundo Bagnis no pudo extender la buena racha argentina: cayó 6-4, 6-7 y 7-5 ante el chileno Christian Garín en la final del Abierto de Chile. Con esta actuación, el oriundo de Amstrong avanzó hasta el puesto 105 del ranking mundial. La gira latinoamericana continúa esta semana con el exigente ATP 500 de Acapulco, un certamen que tiene al griego Stefanos Tsitsipas (5º del ranking mundial), al alemán Alexander Zverev (7º) y al argentino Diego Schwartzman (9º) como principales favoritos.



MEDVEDEV, NUEVO Nº 2 El ruso Daniil Medvedev conquistó el domingo el ATP 250 de Marsella (Francia) al vencer 6-4, 6-7 y 6-4 al local Pierre-Hugues Herbert. Con este resultado coronó su avance en el ranking mundial y se convirtió en el nuevo número 2 del listado, solo por detrás del serbio Novak Djokovic. Además, quebró una racha: desde 2005, los únicos tenistas en alcanzar esa posición habían sido los integrantes del "Big 4" que ha dominado el circuito desde entonces (Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic y Andy Murray). VOLEY: SEMIFINALISTAS La Liga Argentina de Voleibol ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Las tres series de Cuartos de Final se cerraron en los segundos juegos: UVT de San Juan venció 3-2 a Paracao de Entre Ríos (25-20, 24-26, 25-18, 23-25 y 15-7), Ciudad de Buenos Aires le ganó 3-0 a Defensores de Banfield (25-20, 25-18 y 25-13) y Obras de San Juan derrotó 3-0 a Once Unidos (25-22, 25-15 y 25-17). Las semifinales, que también se disputarán en el Complejo La Superiora de la capital sanjuanina, comenzarán hoy: desde las 18.00 jugarán Obras de San Juan vs Ciudad de Buenos Aires y desde las 21.00 lo harán UVT de San Juan vs UPCN de San Juan, que terminó invicto la fase regular y avanzó directamente a semifinales. LNB: GANÓ LA GLORIA Ayer, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Instituto de Córdoba venció 79-77 a Bahía Basket y se recuperó de la derrota 106-105 que sufrió el domingo ante Peñarol de Mar del Plata. Así, La Gloria mejoró su récord a 19-11 y se mantiene en el 6º puesto. El líder sigue siendo Quimsa de Santiago del Estero (27-6), a pesar de caer 76-70 el domingo ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Además, este lunes, Olímpico de La Banda le ganó 89-77 a Argentino de Junín, mientras Peñarol de Mar del Plata superó 73-72 a Atenas de Córdoba. FESTEJARON DECK Y LAPRO Por la 26ª fecha de la Liga Endesa de España, Real Madrid superó 85-74 a Baskonia. En el ganador, Gabriel Deck anotó 18 puntos, mientras Nicolás Laprovittola (quien cumplió 100 partidos en el Merengue) aportó 4 puntos y 3 asistencias. En el perdedor, Luca Vildoza aportó 11 puntos y 3 rebotes. Real Madrid es líder en España con récord de 23-1, mientras Baskonia se ubica en el tercer puesto con 19-6. El segundo es Barcelona (21-3), que derrotó 107-88 al Zaragoza de Sergio Hernández con 11 puntos y 3 asistencias de Leandro Bolmaro. En el perdedor, Nicolás Brussino también aportó 11 unidades. CAMPEÓN UNIFICADO En una de las mejores peleas de los últimos años, el mexicano Juan Francisco Estrada venció por puntos, en decisión dividida, al nicaragüense Román "Chocolatito" González y, de esa manera, se quedó con los títulos mundiales Súper Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La velada se desarrolló en el American Airlines Center de Dallas.

