El mediocampista reconoció que Villa Dálmine no tuvo un buen arranque, pero valoró el punto "porque siempre es clave sumar y porque nosotros todavía nos estamos conociendo". El mediocampista Marcos Sánchez fue el primer refuerzo de Villa Dálmine para este Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Participó de todos los amistosos y el sábado, en el arranque de la temporada, lució la cinta de capitán que en el Torneo de Transición había sido de otro Sánchez: "Lo que le pasó a Catriel nos afectó, es un compañero nuestro, al que veíamos todos los días. Nos dolió mucho por él. Es un gran jugador, que nosotros necesitamos mucho. Pero pasó lo que pasó y lo importante es que él está bien de salud. Ahora me toca a mí tomar la capitanía. Por suerte hay un gran grupo, con muy buenos chicos y eso es lo que más valoro desde que llegué", señaló al respecto el jugador que el domingo cumplió 31 años y llegó al Violeta desde Central Córdoba de Santiago del Estero. Al momento de analizar el empate 0-0 del debut frente a Independiente Rivadavia del pasado sábado, Sánchez hizo hincapié en las dificultades que tuvo el equipo para transitar los primeros minutos de juego: "Nos costó acomodarnos, no pudimos encontrar el partido de arranque. Cuando Felipe me pidió que me ubicara al lado de Ataliva logramos mejorar. Ellos nos presionaron bien en los primeros minutos, algo que no cualquiera hace en una cancha grande como ésta. Después, ese desgaste inicial les pasó factura a ellos y nosotros pudimos empezar a manejar más la pelota. Y una vez que estuvimos mejor plantados, también pudimos presionarlos a ellos y así tuvimos la oportunidad del Colo, que no tuvo fortuna para quedar mano a mano con el arquero". Igualmente, más allá de la deslucida actuación de Villa Dálmine, el mediocampista valoró el punto cosechado en esta primera fecha: "Es importante que hayamos podido sumar, porque siempre es clave sumar y porque nosotros todavía nos estamos conociendo, somos un equipo nuevo. Confío en que nos vamos a ir acomodando y nos va a ir bien. Es un torneo muy largo y hay que saber llevar los partidos adelante para tratar de sumar siempre", cerró Sánchez.

SANCHEZ FUE EL CAPITÁN VIOLETA EN EL INICIO DE LA TEMPORADA. AMISTOSO CONTRA TIGRE Ayer sumaron minutos los jugadores que no fueron parte del debut. El plantel de Villa Dálmine retomó ayer los entrenamientos de cara al partido que disputará el viernes como visitante frente a Atlético de Rafaela por la segunda fecha de la Zona B. Y aquellos jugadores que no fueron titulares frente a Independiente Rivadavia disputaron un amistoso frente a los suplentes de Tigre en el Country Mapuche. El ensayo terminó 1-0 a favor del Matador (gol de Lucas Blondel) y el Violeta formó con Lucas Bruera; Franco Flores, Agustín Stancato, Eduardo Vallejos, Fernando Bersano; Franco Constantino, Germán Diaz, Laureano Tello, Tomas Garro; Luciano Vázquez y Stefano Zarantonello. Luego ingresaron Ezequiel Navarro Montoya, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi y Tomás Chechic. La preparación del plantel continuará en nuestra ciudad hasta el jueves, cuando la delegación partirá rumbo a Rafaela. Para este encuentro, Felipe De la Riva tendrá a disposición a Franco Flores y probablemente también a Alejandro Gagliardi, quien ayer no jugó este amistoso frente a Tigre. Además, deberá decidir si concentra al "Tibu" Vázquez o si le da todavía una semana más para que complete su acondicionamiento físico.

