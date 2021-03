» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine: amistoso contra Tigre







Ayer sumaron minutos los jugadores que no fueron parte del debut. El plantel de Villa Dálmine retomó ayer los entrenamientos de cara al partido que disputará el viernes como visitante frente a Atlético de Rafaela por la segunda fecha de la Zona B. Y aquellos jugadores que no fueron titulares frente a Independiente Rivadavia disputaron un amistoso frente a los suplentes de Tigre en el Country Mapuche. El ensayo terminó 1-0 a favor del Matador (gol de Lucas Blondel) y el Violeta formó con Lucas Bruera; Franco Flores, Agustín Stancato, Eduardo Vallejos, Fernando Bersano; Franco Constantino, Germán Diaz, Laureano Tello, Tomas Garro; Luciano Vázquez y Stefano Zarantonello. Luego ingresaron Ezequiel Navarro Montoya, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi y Tomás Chechic. La preparación del plantel continuará en nuestra ciudad hasta el jueves, cuando la delegación partirá rumbo a Rafaela. Para este encuentro, Felipe De la Riva tendrá a disposición a Franco Flores y probablemente también a Alejandro Gagliardi, quien ayer no jugó este amistoso frente a Tigre. Además, deberá decidir si concentra al "Tibu" Vázquez o si le da todavía una semana más para que complete su acondicionamiento físico.



EL AMISTOSO SE REALIZÓ EN EL COUNTRY MAPUCHE (FOTO: PRENSA TIGRE).



Villa Dálmine: amistoso contra Tigre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar