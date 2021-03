» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Nacional Senior:

Se impuso 1-0 como visitante a San Carlos en La Plata y cerró 6-1 el global a su favor. El combinado senior del C. A. La Josefa que representa a nuestra ciudad en la Copa Argentina que organiza la Liga Nacional de Clubes Senior avanzó a la segunda fase del certamen después de superar 1-0 a Asociación San Carlos de La Plata como visitante en el partido revancha de la serie. En la ida, el conjunto de nuestra ciudad había ganado 5-1, por lo que cerró el global 6-1 a su favor. Incluso, las cifras pudieron ser más amplias, dado que en este encuentro que se disputó en el predio ubicado en el cruce de la avenida 44 y la calle 155 de la capital bonaerense, La Josefa contó con dos penales a su favor que no pudo capitalizar (en el primer tiempo falló Pablo López y en el segundo, Walter Verón). Finalmente, el cero lo rompió Carlos Antoniassi, quien estableció el 1-0 que sería definitivo. Los once titulares que definieron los entrenadores Raúl Rodríguez y Miguel Chatzakis para este encuentro fueron: Juan Giménez Oliveira; Cristian Robaglio, Oscar Verdún, Pablo López, Alberto Herrera, Walter Verón, Carlos Antoniassi, Rolando Céspedes, Fernando Rapuzzi, Cristian López y Eduardo Rodríguez. Y los suplentes fueron Marcos González, Pablo Vela, Cantalicio López, Mario Costa, Gabriel Bettiga, Celso González Vera y Claudio Correa. Tras la victoria y el pase a la próxima ronda, desde el combinado local reiteraron su agradecimiento a Canta Construye, J.G. Construcciones y Leo Cantero Construcciones, quienes colaboran con la participación del equipo en este certamen. El próximo rival de La Josefa será El Porvenir, por la segunda ronda de la Región AMBA de esta Copa Argentina que organiza la Liga Nacional de Clubes Senior. El partido de ida se jugará en nuestra ciudad el próximo domingo 28 de marzo.



