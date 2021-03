Lo asesinaron de un balazo a mediados de diciembre de 2018 en el Río Carabelas. "La historia que relató la suegra no cierra y ella siempre tuvo un 38", dice el padre de la víctima. Bajo el título "Misterioso asesinato en la isla", en nuestra edición del 21 de diciembre de 2018 publicamos la historia donde resultó muerto Héctor Martínez (33), quien recibió un balazo aquel martes 11 del 2018 antes de la medianoche, en la zona del Delta campanense. El hecho tuvo lugar a 1 hora y media de navegación desde el puerto de Campana, en aguas del Río Carabelas, cerca del límite con el Partido de San Fernando. Según las primeras declaraciones de la suegra del occiso, ambos navegaban en una canoa con motor hacia la casa de un vecino cuando alrededor de las 23:30, se les cruza una embarcación tipo "Tracker" con varios hombres a bordo. Fue entonces que uno de los hombres habría dicho en voz alta "¿Viste que te encontramos, la puta que te parió?" al tiempo que se escuchó un disparo. La testigo, dijo haberse tirado al agua en ese instante y haber nadado hasta la costa. Una vez en tierra firme, se escondió en el monte hasta que aclaró y pudo ser auxiliada. Las fuentes judiciales consultadas en aquel momento, se inclinaban por la teoría de un "un ajuste de cuentas" dado que cuando fue hallado el cadáver, Martínez se encontraba con todas sus pertenencias y documentación, incluyendo unos $1000.- en su billetera. "La historia que relató la suegra no cierra y ella siempre tuvo un 38", dice el padre de la víctima, en relación al calibre que coincide con la bala que hirió de muerte a su hijo. "¿Cómo van a encontrar el arma si allanaron al año y dos meses? Yo encontré el cuerpo de Héctor entre los camalotes y boca abajo. Imposible que el cuerpo llegue hasta ahí solo…" No es la primera vez que los Martínez se comunican con nuestro diario para que el homicidio se siga investigando y no quede impune. En enero del 2019, Emiliana Martínez, hermana de Héctor, relató: "Cuando la novia de Héctor nos avisa lo sucedido, vamos a la isla a buscar a mi hermano. Y es mi propio padre quien lo encuentra con un disparo en el pecho, flotando boca abajo… Fue mi papá el que se encargó de llamar a la policía. Ahora, ¿Cómo puede ser que mi hermano estaba desaparecido, nosotros buscándolo, y su suegra y su novia se fueron a una fiesta de la escuela del Carabelas? Ni siquiera se dignaron a salir a buscarlo a mi hermano". Según el padre de Martínez, esa noche no habría entrado ni salido ninguna otra lancha a ese sector: "Menos una tipo Traker, que se habría escuchado perfectamente", concluyó.



Héctor Martínez tenía 33 años al momento de su homicidio con arma de fuego.



Sector Islas:

Familiares de Héctor Martínez piden que se siga investigando su homicidio

