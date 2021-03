Un motociclista fue trasladado hasta el Hospital luego de impactar contra un Renault Megane. El accidente tuvo lugar ayer a la mañana en Colón y Sivori. Mientras el Renault Megane cruzaba por Colón, el motociclista hizo una larga frenada con su Honda CB 190 pero no le alcanzó y finalizó impactando contra la puerta del automovil. A los pocos minutos llegó un móvil del SAME, que trasladó al herido hasta el Hospital San José. Del operativo también participó personal del Comando Patrulla asignado a la zona 4 y Bomberos Voluntarios como apoyo.

El conductor de la moto acusaba dolor por el golpe.





El accidente tuvo lugar en Colón y Sivori ayer por la mañana.

#Ahora choque de moto y auto. Un Renault Megane Break circulaba por Colón hacia el centro en tanto que una Honda CB 190 lo hacía por Sívori, tras larga frenada impactó en la puerta del vehículo, presente Bomberos y SAME, que trasladó al joven al hospital. CP zona 4 pic.twitter.com/nnPcy9Xwsl — Daniel Trila (@dantrila) March 16, 2021

Frenó pero no le alcanzó

