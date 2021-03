Intensifican la búsqueda de Maia Beloso en provincia de Buenos Aires y CABA

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de la menor, quien lleva un día lejos de su casa. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía en CABA y provincia de Buenos Aires para dar con el paradero de Maia Yael Beloso, una niña de 7 años que fue vista por última vez el lunes 15 de marzo en Avenida Escalada y Dellepiane, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, la menor quien vive en situación de calle junto a su mamá, fue vista por última vez cuando se dirigía a encontrarse con un hombre que solía frecuentar el barrio, que le había prometido cambiarle su triciclo por uno mejor. A partir de ese momento, la familia de Maia dejó de tener noticias sobre ella, por lo que se radicó la denuncia correspondiente en la Policía. En tanto, ayer decidieron cortar la autopista Dellepiane, a la altura de Escalada, para pedir por la aparición con vida de la niña. "Yo le permití ir a cambiar la bicicleta, ella se había encariñado con este hombre porque él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso", afirmó a los medios la mamá de la nena, Stella. En torno a la respuesta de la Policía, la mujer indicó que "quiero que toda la Policía se mueva, porque no sabemos nada, nos dijeron que salgamos nosotros a buscarla por adentro de las villas y que dejemos de cortar la avenida". Asimismo, el triciclo de la menor fue encontrado en un descampado completamente desarmado y no figuran rastros del hombre de 35 años que supuestamente se la llevó engañada. Según consta en la denuncia realizada en la Comisaría N°40 de parque Avellaneda, el sospechoso es delgado, tiene barba candado, vestía una remera y pantalón negro, zapatillas blancas y gorra bordó. El Alerta Sofía es un programa de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro que difunde de manera inmediata la imagen e información quien está desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales. Cabe señalar, que la niña desaparecida tiene el cabello negro, largo hasta la cintura y ojos negros. Vestía remera, pantalón y sandalias color rosa al momento de su desaparición el lunes. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 134 y hacer una denuncia anónima o, también, puede realizarse por mail al correo denuncias@minseg.gob.ar. Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires señalaron que ante cualquier dato se debe llamar al 102, al 911 o al 1135944399.

