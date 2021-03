Desvalijan un domicilio en el barrio Malvinas

Fue el viernes por la mañana. Su moradora salió a trabajar y cuando volvió al mediodía la encontró la casa "dada vuelta".

Como lo hace a diario, la moradora de una casa de Sierra al 400 del barrio Malvinas Argentinas, salió a trabajar pasadas las 7:40 de la mañana del viernes. Cuando volvió a eso de las 13, encontró violentada la puerta del frente.

"Estaba toda la casa dada vuelta. Se llevaron dos televisores Smart, ventiladores, el secarropas, el microondas, la tostadora, un secador y una planchita para el cabello, zapatillas… y no sé qué más, porque me revolvieron toda la casa. Pasan las horas y voy descubriendo lo que me falta", señaló la vecina indignada y agregó: "Hace 20 años que vivo en el barrio y jamás escuché que haya pasado nada igual".