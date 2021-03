Dos malvivientes a mano armada asaltaron la carnicería "La 25". Minutos después, habrían asaltado una panadería del mismo barrio. Se llevaron efectivo y también carne: eligieron los cortes. Dos hombres de entre 20 y 30 años cometieron un asalto a mano armada este sábado cerca de las 11 de la mañana en la carnicería "La 25" sobre la calle Castelli, en el barrio Villanueva. Según relató la empleada del lugar, los malvivientes ingresaron al comercio con barbijo, gorras con visera, y uno de llevaba anteojos de sol. Mientras uno de ellos le apuntaba con el arma de fuego, su cómplice pasó por debajo del mostrador para exigir el dinero en efectivo. Fue entonces que se sumó a la escena el carnicero, quien se encontraba en el sector de atrás del comercio, trabajando en la cámara frigorífica. "También nos pidieron los celulares, pero les dijimos que no los teníamos. Entonces entró una mujer a comprar, como de 30 años. Se dio cuenta de lo que estaba pasando e intentó pegar la vuelta, pero el que tenía el arma la obligó a quedarse". Ya con la recaudación del día, exigieron cortes de carne. "Se dieron el gusto de elegir y todo. Eso no, dame asado, me decía uno", explicó la empleada. Cuando finalizaron el atraco, también le robaron la billetera a la cliente, quien la tenía en la mano. "Se fueron en una moto. Después supimos que minutos después habían robado también en una panadería del barrio, en Chacabuco y Castelli… lo peor de todo es que vino el repartidor de pollo y no pudimos bajar nada de mercadería. Teníamos comprometidos varios pedidos con unas rotiserías del centro… Llamamos al 911 y la policía llegó como a los 10 minutos, nos pidieron la descripción y los salieron a buscar, pero no los encontraron", concluyó.

La 25 abrió hace un año. El del sábado sufrieron su primer robo.



Robo en barrio Villanueva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar