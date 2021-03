AGENDA ESTABLECIDA La Cámara Nacional Electoral (CNE) estableció que las elecciones primarias se harán el 8 de agosto y las generales, el 24 de octubre, mientras que la campaña electoral para las PASO comenzará el 19 de junio. Así quedó señalado en el cronograma electoral, aunque podría modificarse si el Congreso sanciona una ley para suspender las PASO de manera excepcional por la pandemia de coronavirus, en medio de una discusión que persiste entre el oficialismo y la oposición, e incluso dentro del propio Frente de Todos. Este lunes, el presidente Alberto Fernández sostuvo que la realización de las primarias es una decisión del Congreso, aunque subrayó que "con lo que cuestan" se podrían pagar "las vacunas rusas" contra el coronavirus. De acuerdo al cronograma electoral, el 27 de abril será el cierre del padrón provisorio (180 días antes de la elección general, como marca la ley) y el 7 de mayo será la fecha de la publicación del padrón provisorio (10 días después de su cierre).



RETROCESO El dólar blue retrocedió $2 y cotizó a $144 y el "ahorro" operó en promedio a $159,73, mientras el Banco Central volvió a sumar reservas por US$ 100 millones, revelaron fuentes privadas. En un sólo día, el dólar que se negocia en "cuevas" del microcentro perdió la mitad de lo que había avanzado este lunes, equivalente a un retroceso del 2,05%. De este modo, el billete operado de manera informal en la plaza continúa manteniendo un punto de equilibrio en un rango de entre $142 y $145, lejos de los $195 pesos de valor máximo registrado a fines de octubre del año pasado. Lo más destacado del día volvió a ser la destacada participación del Central que embolsó unos US$100 millones y de este modo lleva adquiridos en marzo más de US$1.200 millones. NUEVOS VALORES La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó los nuevos valores para contribuyentes autónomos que rigen a partir de marzo, con un incremento del 8,07% en relación con lo que estaban pagando hasta febrero. De esta forma, la categoría más baja (I), pasará a pagar un aporte mensual del $3.695,16, en tanto para la mayor la obligación se elevará a $16.258,48. El ajuste trimestral se ubicaría debajo de la inflación proyectada para el período enero-marzo, que se estima superaría el 11%. Los aportes señalados por la AFIP se refieren a los montos que se deben pagar por aportes, sólo como cobertura para la jubilación, ya que se considera en forma separada la suma correspondiente a IVA, Ganancias y cobertura de salud. El organismo dirigido por Mercedes Marcó del Pont también detalló los nuevos aportes correspondientes a los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas, las afiliaciones voluntarias, los menores de 21 años, los beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley 24.241 y sus modificaciones, que ingresen, reingresen o continúen en la actividad autónoma y, por último, las amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley 24.828. A CLASES, DEPENDE... El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció la suspensión de la obligatoriedad de asistir a las escuelas en el país ante el aumento de casos de Covid-19. La medida no será opcional para la educación media en el municipio de Rivera, fronterizo con Brasil y el más afectado del país, mientras que otras jurisdicciones podrán tomar decisiones de la misma naturaleza si así se los sugieren las autoridades sanitarias locales y tras consultarlo con las nacionales. Se extenderá hasta la "semana de turismo", que en el país sudamericano tiene lugar durante Semana Santa (este año es entre el 28 de marzo al 4 de abril) "Queremos alterar lo mínimo posible la relación entre los jóvenes y el sistema educativo. No queremos que se pierda el vínculo, que bastante se agravó el año pasado", expresó el mandatario en una conferencia de prensa desde la Torre Ejecutiva.

17 de Marzo de 2021

