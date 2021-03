Sembrando Campana cierra su primera etapa

El programa de huertas familiares impulsado por el Frente Grande Campana y la Agrupación Néstor Kirchner de nuestra ciudad se prepara para una nueva temporada. "El resultado final es positivo, no sólo por la producción de cada huerta, sino porque hemos apreciado que los vecinos y vecinas involucrados ejercen la soberanía alimentaria", señaló la ingeniera Sabrina Caporossi, responsable técnica del proyecto. El programa "Sembrando Campana" inició en noviembre del 2020 y en plena pandemia, 100 familias de 13 barrios de la ciudad recibieron sus kits y el manual de cultivo. Con el cambio de estación, llega a su fin la temporada de huertas de primavera verano del programa "Sembrando Campana" y a la espera de las primeras heladas, las familias cosecharan los últimos frutos de la huerta. Tras cinco meses, desde los espacios involucrados en el proyecto - el Frente Grande Campana y la Agrupación Néstor Kirchner de nuestra ciudad- realizaron un balance de todo el proceso. "La información del asesoramiento técnico requerido por las familias al WhatsApp brindado arrojó poca incidencia de enfermedades, siendo lo más relevante la presencia de pulgones, babosas y oídio en algunos zapallos" indicó la Ingeniera Agrónoma Sabrina Caporossi, responsable técnica del proyecto, y militante del Frente Grande. "En general, la buena calidad de la semilla y el clima amigable para la producción, más el cuidado de manos amorosas, han hecho de esta experiencia todo un éxito. Muchas familias se animaron a más, y además de las albahacas y caléndulas que venían en el kit, han incorporado aromáticas diversas, que han enriquecido no sólo la mesa familiar con sus sabores, sino que también han contribuido a la protección de la huerta frente a insectos indeseables. Las huertas se han desarrollado en todo tipo de formas, desde suelo directo, cubiertas, cajones, tachos, toda recomendación ha sido tomada en cuenta y eso nos pone felices. El resultado final es positivo, no sólo por la producción de cada huerta, sino porque hemos apreciado que los vecinos y vecinas involucrados ejercen la soberanía alimentaria, como un derecho y la posibilidad de cultivar sus alimentos es el camino y se ha realizado un aporte invalorable a la mesa de muchas familias campanenses", agregó. Por su parte la Diputada Provincial Soledad Alonso, quien también siguió de cerca el progreso de cada familia, celebró los resultados y agradeció a todos los militantes involucrados de la Néstor Kirchner y el Frente Grande, como también a la Juventud de la JP, quienes tuvieron un rol central a la hora de asistir y acompañar cada huerta. Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande, destacó que menos de un 10% de huertas no prosperaron, pero que las restantes familias obtuvieron su cosecha exitosamente y anticipó que ya están organizando la temporada otoño invierno. "Suponemos que para la temporada que ya se nos viene encima podremos cultivar acelga, espinaca, lechuga, repollo, zanahoria y habas. Todavía estamos definiendo el contenido del kit", concluyó.

Ortega, Caporossi, Alonso y Parravicini en noviembre pasado durante el lanzamiento del programa en noviembre pasado.



Sembrando Campana cierra su primera etapa

