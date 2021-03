(Redacción Médica) Con la creciente disponibilidad de ensayos serológicos para SARS-CoV-2, ha surgido una gran cantidad de literatura que describe estudios de seroprevalencia en diferentes poblaciones del mundo y otorgan una visión de la inmunidad de rebaño en el mundo. Sin embargo, sus resultados no son nada halagüeños: tan solo un 8 por ciento de la población mundial cuenta con anticuerpos capaces de neutralizar el Covid-19. Según el estudio publicado en la revista médica The Lancet que analizan los resultados de los estudios, es poco probable que el número de personas infectadas satisfaga las estimaciones de lo que se necesitaría para lograr la inmunidad colectiva mediada por anticuerpos. La comunidad científica estima que es necesario que un 70 por ciento de la población sea inmune para dar por superado el Covid-19. La inmunidad colectiva mediada por anticuerpos está lejos de alcanzarse en la mayoría de los entornos, y es necesaria una monitorización serológica continua para informar la toma de decisiones de salud pública, detallan los autores del estudio. Para averiguar estas afirmaciones, un grupo de investigadores de la escuela de Salud Pública de China en colaboración la norteamericana Johns Hopkins, han examinado la calidad y los resultados de 404 informes de estudios de seroprevalencia de todo el mundo, tanto publicados como preimpresos. En general, la calidad de los estudios serológicos existentes fue baja, lo que implicó estrategias de muestreo menos rigurosas, métodos de laboratorio poco validados y no estandarizados y escasez de corrección estadística para la demografía y el rendimiento de las pruebas en los análisis, demandan los investigadores, quienes invitan a los países a elaborar un protocolo conjunto y que se cumpla con rigurosidad. Más seroprevalencia entre los sanitarios La escasa seroprevalencia apuntada es a nivel general, pero hay diferencias por continentes y tipo de población. Encontramos una alta seroprevalencia entre los trabajadores de la salud de alto riesgo, definidos como aquellos que brindaban atención médica de rutina a pacientes con Covid-19, que no tenían acceso a equipos de protección, explican los investigadores. Por el contrario, los trabajadores de la salud de bajo riesgo, definidos como aquellos que usaban equipos de protección adecuados o aquellos que brindaban atención a pacientes que no tenían Covid-19, tenían una seroprevalencia significativamente menor, detallan. En cuanto a las regiones, los investigadores detectaron que las proporciones de infecciones por caso confirmado eran similares en la región europea y la región de ambas américas, pero más altas en la región del sudeste asiático.



Covid-19:

Sólo el 8% de la población mundial tiene anticuerpos

