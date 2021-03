Fue en Lincoln, el pasado fin de semana. Gustavo y su hija Valentina terminaron segundos en la categoría R3T. La mala noticia fue el fuerte accidente que protagonizó Victoria, quien afortunadamente no sufrió lesiones graves. El pasado fin de semana, el Rally Federal se presentó en Lincoln, donde concluyó el Campeonato 2020 y se inició el 2021 con la participación de 64 autos en total. Entre ellos, los vehículos correspondientes al Gemma Rally Team de la familia Emma de nuestra ciudad. El sábado, en el cierre del campeonato 2020, los autos sumaron rodaje y obtuvieron buenos resultados: el Mini Cooper que tripularon Gerardo Emma y Hugo Chopita terminó 2º en la categoría R3T, mientras el VW Bora de Gustavo y Valentina Emma culminó 3º en la misma divisional. Por su parte, el Mini Cooper de Gabriel y Julián Emma debió abandonar por la rotura de la junta homocinética. En tanto, Victoria Emma, junto a Natalia Scicolone, fue de la partida en la categoría N2 con un Ford Fiesta El domingo, en la primera fecha del Campeonato 2021, el balance no fue positivo: Gustavo y Valentina terminaron en el 2º puesto de la R3T y Gerardo debió abandonar por una rotura en la transmisión. Y Gabriel tampoco completó la prueba por el accidente de su hija Victoria. Es que Vicky tuvo un accidente grande. En un trazado sumamente veloz, los pisos de rompieron mucho y esto provocó que, en un frenaje, se le descontrolara el Ford Fiesta, que terminó dando varios tumbos. Según se informó, la joven de nuestra ciudad fue atendida de excelente forma por los servicios de rescate y ambulancias y quedó varias horas en observación. Afortunadamente, los estudios médicos que se le realizaron no arrojaron lesiones de gravedad, más allá que Victoria quedó con dolores por el impacto, sobre todo por el accionar de los cinturones de seguridad. Su navegante, Natalia Scicolone, resultó ilesa. En tanto, el auto evidenciaba claramente la magnitud del accidente y tendrá por delante una ardua y extensa tarea para su recuperación, por lo que no llegará a la próxima cita del Rally Federal. Así, el Gemma Rally Team, que contó con el debut de Claudio Capuano (cuya labor dejó conforme a la familia), se volvió de Lincoln con un balance dispar. Ahora, ya están pensando en la próxima fecha, la cual todavía no tiene fecha. GANADORES La primera fecha de la temporada 2021 del Rally Federal tuvo a los siguientes ganadores: Alejandro Usandizaga-Martín Barban (Clase Junior), Mauro Minetti-Damián Soria (Clase A), Bruno Marino-Mauro Llenderoso (Clase N7), Jorge Robbiani-Pablo Peralta (Clase R3T), Marcelo Ovelar-Sergio Arias (Clase N3), Pablo Lonati-Martín Baucero (Clase N2) y Néstor Paino-Leandro Estévez (Clase N1). Los mejores de la General fueron los locales Usandizaga-Barban con el VW Gol Trend que participa de la Clase Junior.

EL MINI COOPER #308 QUE CONDUJERON GABRIEL Y JULIÁN EMMA EN ESTA PRIMERA FECHA.





ASÍ QUEDÓ EL FORD FIESTA DE VICTORIA EMMA LUEGO DEL ACCIDENTE QUE PROTAGONIZÓ EL DOMINGO.



Automovilismo:

Rally Federal; la familia Emma arrancó el Campeonato 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar