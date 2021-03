El piloto de nuestra ciudad hizo un balance de su actuación en el arranque del Campeonato Enduro Baires 2021 en Pergamino. En marzo comenzó el Campeonato Enduro Baires 2021 en el circuito Enduro MR del Parque Motor Pergamino. Y allí estuvo presente el campanense Ariel Melón, quien dejó atrás el largo parate que impuso la pandemia: "Hace tiempo que esperábamos este regreso. En más de una oportunidad nos quedábamos con el impulso, pero no se podía lograr por diferentes situaciones. Por suerte esta gente lo logró y esperemos que sea el comienzo de la temporada", señaló el piloto de nuestra ciudad. -Fue demasiado tiempo sin actividad. ¿Cómo lo llevaste? -Era de salir a girar, a probar, a buscar lugares con algunos amigos para no perder esta posibilidad y mantenerse en ese ritmo y estado físico que te exige luego la carrera. -¿Y cómo te encontraste en el fin de semana de competencia? -Bien, motivado, con ganas. Me sentí bien desde lo físico y el transcurrir de la carrera me marcó que veníamos bien. Es cierto que en el arranque me caí y eso me condicionó para lo que vino después, porque tuve que remar desde atrás. Pero lo logramos y llegué a alcanzar el sexto puesto luego de quedar último, en el vigésimo lugar por esta caída. Me pude venir para adelante como para también saber que estamos para pelear con los de adelante. -¿Esto marca que fue un arranque positivo y que hay camino para darle continuidad? -Es que eso nunca estuvo en duda: más allá de cualquier resultado, la idea es poder hacer todo el campeonato y trabajaremos más fuerte con la parte del físico, pero no estamos lejos. Estas carreras sirven también para tomar un parámetro y saber cómo estamos posicionados ante los rivales. Y te cuento que estamos bien, de eso no tengo dudas. El nivel de la categoría es bueno y nos sentimos parte de la misma, no desentonamos -En poco tiempo se sumará Germán Henze. Está bueno sentirse acompañado, ¿no? -Sí, eso me dijo días atrás. Espero que lo concrete. Con Germán tenemos una buena química y hace tiempo que los dos estamos en esta historia de las motos. Sé que él va a correr en otra categoría. Lamentablemente las cuestiones económicas condicionan a los pilotos para poder hacer todo el año y si bien no es el caso de Germán, a la mayoría se nos complica. Por esto, muchas motos aún no se sumaron, pero esperemos que en la próxima carrera ya vayan apareciendo. -Entonces, ¿ya estás confirmado en la próxima carrera? -Sí, claro. Y dejame que le mande un agradecimiento a toda esa gente que me acompañó y a quienes colaboran para que pueda estar en pista una vez mas.

ARIEL VOLVIÓ CONFORME CON SU RENDIMIENTO EN EL ARRANQUE DEL CAMPEONATO.



Motociclismo:

Ariel Melón; "Estamos para pelear adelante"

