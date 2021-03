Por la segunda fecha del campeonato, el Violeta se presenta el viernes como visitante desde las 17.10 horas. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional y, de esa manera, Villa Dálmine conoció que Andrés Gariano será el encargado de aplicar el reglamento en el partido que el Violeta disputará el viernes como visitante frente a Atlético Rafaela. Este encuentro comenzará a las 17.10 horas y marcará el inicio de la segunda fecha de la categoría. De hecho, será el único cotejo que se dispute el viernes. Y junto a Gariano estarán los asistentes Manuel Sánchez y Hernán Vallejos y, como cuarto árbitro, Guillermo González. Será la segunda vez que Gariano dirija al equipo de nuestra ciudad: la anterior fue en septiembre de 2019, cuando Villa Dálmine derrotó 2-0 como local a Gimnasia de Mendoza con tantos de Matías Ballini (de penal) y Alejandro Maciel. Además, será la séptima vez que el Violeta visite a Rafaela, donde solo ganó una vez: el viernes 1º de febrero de 2019, cuando se impuso 1-0 con gol de Martín Comachi. Aquella noche, el DT de Villa Dálmine era Walter Nicolás Otta, actual entrenador de La Crema "Nico" sufrió un evento coronario semanas atrás y no estuvo en el banco de suplentes en el debut de su equipo en el certamen, el pasado viernes, cuando cayó 4-2 frente a San Martín de San Juan como visitante. Por lo que estaría haciendo su reaparición en este encuentro ante el club en el que es ídolo. Los últimos dos compromisos entre Rafaela y Villa Dálmine se dieron en Campana, con Otta en el banco de suplentes visitante: empate 0-0 en noviembre de 2019 y victoria 2-0 de La Crema en diciembre pasado. Además del cordobés y su ayudante de campo, Félix Benito, también hay jugadores de pasado reciente por Mitre y Puccini en el plantel de Atlético: el defensor Cristian González, los mediocampistas Emanuel Molina y Federico Recalde y el delantero Germán Lesman: todos fueron dirigidos por "Nico" en el Violeta durante la temporada 2018/19. Y también en esa misma campaña por Felipe De la Riva, actual DT de Villa Dálmine. El plantel que conduce el uruguayo realizará hoy y mañana sus últimos dos entrenamientos antes de viajar rumbo a Rafaela, donde buscará mejorar la imagen que dejó en el debut frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y, sobre todo, seguir sumando en este incipiente Campeonato 2021 de la Primera Nacional.

ZONA A – FECHA 2 SÁBADO - 16.00 horas: Estudiantes (BA) vs San Martín (T) / Yamil Possi - 17.00 horas: Alvarado (MdP) vs Belgrano / Jorge Broggi DOMINGO - 17.30 horas: Dep. Maipú (M) vs Temperley / Fabricio Llobet - 18.00 horas: Agropecuario vs Estudiantes (RC) / Luis Lobo Medina - 19.00 horas: Quilmes vs Gimnasia (M) / Lucas Comesaña - 21.30 horas: Mitre (SdE) vs Alte Brown / Leandro Rey Hilfer LUNES - 15.30 horas: Atlanta vs Nueva Chicago / Adrián Franklin - 21.10 horas: Tigre vs Dep. Riestra / Rodrigo Rivero LIBRE: Chacarita. ZONA B – FECHA 2 VIERNES - 17.10 horas: Atl de Rafaela vs Villa Dálmine / Andrés Gariano SÁBADO - 15.30 horas: Barracas Central vs Def. de Belgrano / Pablo Dovalo - 16.00 horas: Tristán Suárez vs Guemes (SdE) / Yale Falcón Pérez - 16.30 horas: Instituto vs Santamarina / Carlos Córdoba - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Almagro / Emanuel Ejarque - 17.05 horas: Ferro Carril Oeste vs Dep. Morón / Sebastián Zunino DOMINGO - 15:30 horas: Brown (A) vs All Boys / Pablo Giménez - 16.00 horas: Gmo Brown (PM) vs San Martin (SJ) / Lucas Novello LUNES - 15.30 horas: Indep. Rivadavia vs San Telmo / Ramiro López



