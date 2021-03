COPA: SAN LORENZO Esta noche, San Lorenzo de Almagro buscará avanzar a la tercera y última ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores cuando reciba a Universidad de Chile, equipo afectado por un brote de coronavirus. El encuentro se disputará desde las 21.30 horas y tiene como antecedente el empate 1-1 de la ida. Hoy también jugarán: Libertad de Paraguay (1) vs Universidad Católica de Ecuador (0) y Junior de Barranquilla (2) vs Caracas de Venezuela (1). Ayer, en tanto, cuatro equipos avanzaron a la tercera y última ronda: Bolívar de Bolivia goleó 5-0 como local a Wanderers de Uruguay y se impuso 5-1 en el global; Santos de Brasil empató 1-1 en Venezuela ante Deportivo Lara y ganó 3-2 la serie; Gremio derrotó 2-1 como visitante a Ayacucho de Perú y cerró el duelo 8-2 a su favor; e Independiente del Valle goleó 6-2 como local a Unión Española de Chile y se impuso 6-3 en la serie.



COPA ARGENTINA X3 Este miércoles habrá triple jornada de Copa Argentina. Desde las 15.05 horas, por la segunda ronda, Deportivo Laferrere se medirá con San Telmo en un duelo de Ascenso entre dos equipos que sorprendieron en la primera fase: Lafe eliminó por penales a Estudiantes de La Plata, mientras el Candombero dejó en el camino a Central Córdoba (SdE). En tanto, desde las 17.15, Colón buscará estirar su gran momento frente a Argentinos Juniors en otro choque de la segunda ronda de este certamen. Y a partir de las 19.25, Racing Club se medirá con Sportivo Belgrano de San Francisco en el único partido pendiente de la primera, que definirá al rival de San Martín de San Juan en la segunda fase. COPA AMÉRICA 2021 Luego de suspender en 2020 por la pandemia, la Copa América que organizarán Argentina y Colombia está confirmada para este 2021 y, el pasado lunes, la CONMEBOL informó el nuevo fixture del certamen, que finalmente se jugará con los diez equipos sudamericanos, sin los invitados Australia y Qatar. El primer partido será el domingo 13 de junio entre Argentina y Chile en el Monumental, mientras que la final se jugará en Colombia, el sábado 10 de julio. Además del combinado trasandino, la Selección de Lionel Scaloni también se medirá en la primera fase con Uruguay (jueves 17 en Córdoba), Paraguay (domingo 20 en el Monumental) y Bolivia (domingo 27 en el Monumental). ELIMINATORIA REPROGRAMADA La doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 programada para finales de marzo, pero suspendida por los inconvenientes causados por la pandemia de coronavirus (clubes europeos se negaban a ceder futbolistas), se jugará en junio, antes del inicio de la Copa América, afirmó este martes el titular de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. En esta doble fecha que fue postergada, Argentina debe enfrentar a Uruguay como local y a Brasil como visitante. CHAMPIONS LEAGUE Los Cuartos de Final tienen otros dos clasificados: Manchester City y Real Madrid. El conjunto inglés volvió a derrotar 2-0 a Borussia Monchengladbach y cerró 4-0 a su favor la serie. Por su parte, el Merengue le ganó 3-1 como local a Atalanta y se impuso 4-1 en el global. Hoy se definirán otras dos llaves de Octavos de Final: Atlético Madrid visitará a Chelsea con la necesidad de revertir la derrota 1-0 sufrida como local, mientras Bayern Munich recibirá a Lazio con la ventaja del triunfo 4-1 que consiguió en Italia. CLÁSICO GALLEGO En el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Deportivo Español venció ayer 2-1 como local a Sportivo Italiano en el duelo de las colectividades. Con este triunfo, el Gallego llegó a 4 puntos e igualó en la cima de las posiciones a Midland, Argentino de Merlo y Berazategui.

Breves: Fútbol

17 de Marzo de 2021

