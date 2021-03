» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 18/mar/2021 de La Auténtica Defensa. 18 de Marzo de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TIERRA SOBRE BACHES "Calle de ingreso al barrio El Portezuelo. En lugar de bachear una calle asfaltada la cubrieron de tierra en Las Lomadas. Unos genios" muestra Daniel.



RAMAS SUELTAS "Del Pino y Varela, a la altura 1230, sobre Colectora Norte, en la plazoleta del Arco: miren las ramas. Sacaron las de la esquina y estás no", escribe Nelly.



LUBO: CLOACAS SATURADAS "Hace tres meses en calle Cordeu entre Córdoba y San Luis (barrio Lubo) están saturadas las cloacas, el olor es insoportable. También nos están tapando las ramas. No hay mantenimiento Municipal. Ahora hay pronósticos de lluvia. No sé qué vamos a hacer porque se inunda está calle sumado a las cloacas. Además hay ancianos y personas enfermas conviviendo en estas condiciones inhumanas. Espero que alguien se acerque y resuelva está situación" muestra Dina.



