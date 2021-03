La campaña Vacunate! llegó a la Universidad de Luján

Este martes, se inició oficialmente el operativo de vacunación contra el COVID-19 en esta nueva posta de nuestra ciudad.

Tal como estaba previsto, este martes comenzó a funcionar en la sede de la Universidad de Luján una nueva posta de vacunación contra el COVID-19. Albino Walker fue primer vecino vacunado allí, y el hecho emocionó a quienes se encontraban en el lugar al abrirse una nueva esperanza de poder inmunizar a una mayor cantidad de personas y frenar el avance del virus.

"Es emocionante ver el trabajo que lleva adelante el equipo de vacunación y el compromiso y la solidaridad de nuestros jóvenes. También reconforta ver a quienes reciben la vacuna festejar como un triunfo propio. Y en parte es así, porque es una lucha que estamos dando entre todos. Hoy, el camino de la esperanza también comienza acá: en la UNLu", comentó el principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, quien recorrió las instalaciones del lugar.

Romano también destacó la continuidad del arribo de vacunas a la ciudad. "Ampliamos nuestra capacidad para recibir más vacunas, y así incrementar el número de dosis aplicadas llegando a más vecinos y vecinas".

Para concluir, alentó que quienes aún no se inscribieron y estén interesados en acceder al Plan provincial público, gratuito y optativo contra COVID-19 puede inscribirse ingresando a https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o descargando la App. "Debemos seguir cuidándonos, esa es la principal herramienta para no contagiarnos. La vacuna es una oportunidad para recuperar la normalidad, para no tener que volver atrás y poder cuidar el trabajo, la educación y la salud por sobre todas las cosas".