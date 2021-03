» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 18/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Presentarán proyecto para una nueva moratoria en servicios generales







La iniciativa es de la concejal Romina Carrizo. Múltiples reclamos tuvieron lugar durante todo el 2020, y continuaron durante el inicio del año en curso, por parte de contribuyentes de nuestra ciudad muchos de los cuales, debido a la suspensión de sus actividades productivas, vieron sus ingresos mermados y la imposibilidad de cumplir con el pago de las tasas, más allá de su voluntad, que permiten al municipio reunir fondos para brindar distintos servicios a la Ciudad. Atento a esta situación y luego de haber recibido muchos de éstos pedidos, la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, presentará en la sesión de este jueves un proyecto para una nueva moratoria en la tasa de servicios generales. "Es una de las tasas que abarca a la mayor cantidad de campanenses y es un muestrario de la situación actual de nuestras vecinas y vecinos" explicó Carrizo, quien agregó que "cuando la situación no es buena o se incrementaron mucho las tasas, aumenta la morosidad. El Municipio debe contemplar todas las situaciones, en especial teniendo en cuenta a quienes en 2020 fueron muy golpeados por la pandemia, a la que nuestra ciudad no estuvo ajena". La edil confió que con la aprobación por parte del HCD, "se espera un descuento en los intereses para aquellos vecinos que puedan realizar un pago de contado, siendo que en algunos rubros la situación económica ha mejorado, y en otros casos se apliquen intereses acordes que hagan posible a los contribuyentes poder estar al día". Carrizo consideró que contar con facilidades de pago puede mejorar el volumen de recaudación, el cual "es muy importante para el sostenimiento fiscal, pero también para aquellos campanenses que tienen voluntad de pago". Por último, pidió a la Secretaría de Economía y Hacienda respuestas para un reclamo aún sin solución: "vecinos de los countrys y barrios cerrados de nuestra Ciudad, quienes pagaban antes de la reforma fiscal la tasa de Red Vial y las demás contribuciones, han planteado la ilegalidad de la tasa actual de servicios generales y pidieron a dicha Secretaría se expida respecto a los numerosos expedientes iniciados por vecinos y vecinas, quienes aún no tienen respuesta alguna al igual que muchos contribuyentes del casco urbano".

La Concejal del PJ-Frente de Todos presentará el proyecto en la sesión de este jueves.



Presentarán proyecto para una nueva moratoria en servicios generales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar