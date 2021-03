Abel Furlán acompaña a Máximo Kirchner en el PJ Bonaerense

"Máximo es un gran compañero que siempre me honra con su generosidad", sostuvo el Secretario General de la CGT Regional. El cierre de la lista del PJ Bonaerense que encabezará Máximo Kirchner para la renovación de autoridades partidarias selló la participación del Secretario General de la CGT Regional Zárate - Campana y Secretario de Organización de la UOMRA, el ex Diputado Nacional Abel Furlán, quien ocupa uno de los lugares entre los cuatro titulares por sección que renueva ésta elección el Consejo Partidario. El Consejo se compone de un presidente, cuatro consejeros titulares y dos suplentes por sección, además de cinco consejeros titulares y tres suplentes por cada una de las ramas: Femenina, Gremial y Juventud. Entre todos los consejeros titulares luego se eligen los dos vicepresidentes que establece la Carta Orgánica para acompañar al presidente. "Máximo es un gran compañero que siempre me honra con su generosidad" sostuvo Furlán tras firmar la aceptación de su integración en la lista. "Hemos compartido el trabajo en la Cámara de Diputados y desde ahí forjamos un vínculo de compañerismo y lealtad. Estoy convencido que viene a generar transformaciones en el peronismo bonaerense, se de su interés por profundizar la formación política de las nuevas generaciones y acompañar el camino del recambio generacional". Abel Furlán además destacó "su capacidad de diálogo. Hoy Máximo es uno de los grandes hacedores del Frente de Todos, un actor imprescindible para la generación de consensos y la priorización del equilibrio. Claro que cuenta con mi apoyo, el de nuestro territorio y del movimiento obrero que represento", sostuvo. En esta elección, el PJ elige cuatro consejeros titulares y dos suplentes por cada una de las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires pero después del primer Congreso partidario post elección los dos suplentes se convertirían en titulares ascendiendo así a seis los consejeros titulares por sección. Lo mismo sucede con los vicepresidentes. Además, se votan 15 consejeros titulares y nueve suplentes que representan a las ramas femenina, de la juventud y gremial.



