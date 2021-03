» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 18/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Panaderos bonaerenses en jaque por el aumento del 60% en las materias primas







Desde la Federación Industrial Panaderil provincial expresan "fuerte preocupación" por la suba en los insumos. El titular de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, aseguró que existe una "fuerte preocupación en el sector por los continuos y desmedidos aumentos de precios de los insumos" con los que se elaboran los productos panificados. No obstante, Santoandré indicó que "los panaderos van a ser cautos a la hora de aumentar los precios de venta porque saben que el pan es un alimento esencial en la mesa de los argentinos" y "no se puede jugar con el bolsillo del consumidor". Respecto a la suba de los insumos de fabricación, el referente de la entidad sostuvo que "hay un aumento del 60% en las materias primas que componen la elaboración de una panadería, como por ejemplo en marcas líderes de margarina y grasa". En torno al incremento de otros artículos utilizados en la producción de pan, masas y facturas, el titular de la federación que nuclea a los panaderos dijo que "en el caso de la levadura o el dulce de leche, cada semana o cada diez días informan que hay retoques de precios". Por su parte, el precio de la harina, el insumo principal que utilizan en el sector, se mantiene estable aunque no se descartan futuros ajustes en los valores que, consecuentemente, se verán impactados en los productos finales de venta. En este contexto, Santoandré expresó que "el panadero no puede aumentar sus artículos permanentemente, porque no puede jugar con el cliente ni con el bolsillo de los consumidores". Asimismo, el referente del rubro señaló que esto se suma "al endeudamiento" que debieron asumir debido a "los tarifazos aplicados por el anterior gobierno", y aseguró que "muchos panaderos están endeudados, con moratorias que cuesta pagar por las escasas ventas y la presión tributaria". De esta manera, el titular de la entidad aseguró que el salto en los costos "se trasladará a los precios porque el panadero no lo va a poder absorber", y estimó que "el aumento rondará los $15 en el pan".



Panaderos bonaerenses en jaque por el aumento del 60% en las materias primas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar