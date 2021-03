» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 18/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Múltiples actividades por el Día Mundial del Síndrome de Down







Se trata de la construcción de una vidriera con fotos de vecinos y sus familias con esta condición como así, una caravana en auto que partirá el domingo a las 18 desde la Plaza Eduardo Costa. La finalidad es concientizar a la población y visibilizar esta discapacidad y así lograr una ciudad mas inclusiva. El Día Mundial del Síndrome de Down se celebrará en Campana con múltiples actividades a fin de poder hacer visible a la sociedad los retos diarios que se enfrentan todas las personas con esta condición y el derecho que tienen de poder desarrollar una vida acorde a sus propias necesidades. Por ello, desde la Subsecretaría de Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio, impulsaron una muestra fotográfica en la vidriera del Edificio 6 de Julio. El objetivo principal es que la vidriera se vaya llenando de fotos de vecinos con Síndrome de Down en su vida diaria, para seguir concientizando y generar una ciudad más inclusiva que es a lo que siempre apunta la Dirección de Discapacidad. Los campanenses ya pueden apreciar desde la vereda de la dependencia ubicada en San Martín 373 una serie de imágenes y medias de goma eva de distintos colores y estampas a los efectos de lograr una mayor consciencia bajo el lema "Las llevo diferentes porque somos iguales". Como parte de esta celebración, se realizará una caravana por la ciudad. Este evento, impulsado por la vecina Mónica Navarro y su hijo Juan Manuel, históricamente se realizó a modo de caminata, pero en esta oportunidad se hará en auto por motivos de la pandemia. La misma iniciará este domingo, a las 18, en la Plaza Eduardo Costa. En caso que el clima acompañe, previamente se realizarán dos murales –uno en la Escuela Nº 7 y otro en la plaza de Las Carretas- donde se plasmará el pañuelo con la leyenda "Nada de nosotrxs, sin nosotrxs". La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi; la subsecretaria Eleonora Penovi; el subsecretario de Desarrollo Humano, Mariano Fiore; la directora de Discapacidad, Márgara Pons; y Navarro dejaron inaugurada la muestra fotográfica que estará hasta el 25 de marzo. "Para nosotros es un gusto acompañar las iniciativas que son tan importantes para concientizar sobre la importancia de la inclusión y sobre los derechos de las personas con discapacidad y en este caso en particular con el Síndrome de Down", expresó Fiore. Por su parte, Pons indicó que los festejos este año serán acotados, teniendo en cuenta la pandemia y afirmó que "queremos hacer visible a los vecinos con Síndrome de Down. Queremos que sean protagonistas y que nos ayuden a generar juntos esta vidriera". "Desde el Municipio tenemos un compromiso muy fuerte con la inclusión real y absoluta, donde tenemos programas de entrenamiento para el trabajo de personas con discapacidad, que pueden acceder a una pasantía rentada a lo que es el ámbito laboral, colonia y actividades deportivas", enfatizó. Y agregó: "Trabajamos para que cuando uno vea a una persona con discapacidad, no vea una enfermedad, sino una condición que, desde sus cualidades, puede realizar cualquier cosa que se proponga en la vida". Navarro, en tanto, sostuvo que "con la caminata o caravana, buscamos generar conciencia colectiva de nuestra ciudad especialmente en instituciones educativas para que abran sus puertas para los alumnos con Síndrome de Down". Además, recordó que esta propuesta se realiza en Campana desde hace 8 años atrás y fue declarada de interés municipal y destacó que, si no llueve, se pintarán dos grandes murales. Uno de ellos en la Escuela Nº 7, donde Juan Manuel finalizó sus estudios primarios de forma integrada. "Invitamos a todos los vecinos que nos acompañen a esta propuesta para recordar esta fecha tan importante y fortalecer la concientización y reflexión de esta fecha", dijo Navarro al tiempo que anunció que durante la caravana primará el color azul.

Navarro, Pons y Fiore brindaron detalles sobre las distintas propuestas que se realizarán para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down. PARTICIPAR DE LA VIDRIERA Aquellos que quieran exponer sus fotografías en la vidriera del Edificio 6 de Julio, podrán acercarlas a la Dirección de Discapacidad ubicada en 25 de Mayo 1117, de lunes a viernes de 9 a 12 o mandarlas por mail discapacidadmcampana@gmail.com La propuesta impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio se realizará hasta el jueves 25 de marzo.





En la pecera del Edificio 6 de Julio se exponen fotos a fin de concientizar.





Las familias podrán ser parte de esta novedosa iniciativa impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio.



