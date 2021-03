Efemérides del día de la fecha, 18 de Marzo

DÍA DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

Instituido mediante la Ley 4578 en el año 2013, en este día se conmemora el fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, una de las principales referentes de la lucha por los derechos de la comunidad trans, y se reflexiona sobre los derechos obtenidos a lo largo de los años y todos aquellos que aún faltan para garantizar la igualdad.

Claudia Pía Baudracco fue una de las fundadoras de la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina (ATTTA) en el año 1993. Más adelante, en el año 2005, fundó la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). Por otra parte, fue referente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLaCTrans). Tuvo una participación activa en la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618) y la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743). Falleció en el año 2012: "si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada pero sentí muy fuerte la expresión de género y así lo manifesté y por suerte me saqué una gran mochila, que era la de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volvería a nacer trans porque así soy feliz".

FALLECE NINÍ MARSHALL

Marina Esther Traveso nació el 1 de junio del año 1903 en Caballito, Buenos Aires. Apasionada por la actuación desde su niñez, Marshall actuó por primera vez en el Centro Asturiano de Buenos Aires a los 5 años. Con el tiempo lideró "Los Arribeños del Norte", un grupo de niños que representaban obras teatrales. Más adelante, en el año 1933, empezó a trabajar como redactora en "La Novela Semanal", escribiendo artículos que promocionaban artefactos domésticos. En la revista "Sintonía", tenía una columna denominada "Alfilerazos", donde escribía artículos de actualidad marcados por su humor ácido, que firmaba con el seudónimo "Mitzy." Al año siguiente, debutó en la radio, bajo el nombre Ivonne Darcy, como cantante; su voz deslumbró a "Pipita Cano", conductora de "El chalet de Pipita", que le propuso interpretar a una mucama en su programa. Este hecho dio origen a uno de sus personajes más célebres, "Cándida": "creo mis personajes observando a la gente, prestando atención a los pequeños defectos que pueden causar risa".

En el año 1937 formó un dúo cómico con Juan Carlos Thorry y, al año siguiente, debutó en la gran pantalla protagonizando la película "Mujeres que trabajan" (1938). A éste le sucedieron los éxitos "Cándida" (1939), "Hay que educar a Niní" (1940), "Yo quiero ser bataclana" (1941), "Catita es una dama" (1956) y "Qué linda es mi familia!" (1980). Arribó a la televisión en el año 1957, en el programa "Philco Music Hall" que pasó desapercibido y resurgió en el programa "Sábados Circulares".

Falleció en el año 1996 en Buenos Aires.

"SAY MY NAME" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2000, el sencillo "Say my name" de "Destiny´s Child" destronaba a "Amazed" de Lonestar del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "The writing´s on the wall" y compuesta por el grupo, la canción ganó dos Premios Grammy en las categorías "Mejor canción R&B" y "Mejor Interpretación de R&B": "con esa canción cruzamos a un mundo completamente nuevo y fue increíble para nosotras. Nuestra audiencia se hizo más grande".