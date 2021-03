P U B L I C







Julio N. Carreras

Cuando los entrevistados superan ampliamente a los entrevistadores. Es raro, pero algunas veces se da. Sucedió el último jueves 11 de marzo, cuando en el programa del canal LN+, aproximadamente minutos después de las 15.00 horas, fue invitada y entrevistada la señora Laura Alonso, por temas ligados con la realidad política de Argentina, los problemas de la justicia y su parecer sobre las actuales vicisitudes del poder de gobierno dentro de la estructura orgánica de las autoridades. Politóloga y política argentina, perteneciente a Propuesta Republicana, actuó durante el gobierno del ex Presidente M. Macri al frente de la Oficina Anticorrupción entre 2015 y 2019, siendo también diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2015. La idea de escribir estas líneas, es simplemente para destacar la relación mediática existente entre entrevistada y entrevistadores, donde sobresalió, a mi modesto entender, la solvencia, preparación y claridad de expresión realizada por la entrevistada ante las actuales circunstancias de acefalía del Ministerio de Justicia, los dimes y diretes sobre los roces de dos poderes constitucionales que deberían actuar en lugar de discutir entre ellos, sobre temas que no son discutibles en un estado democrático cuyo régimen constitucional de gobierno es Republicano, Representativo y Federal. Para quienes deseen ver la entrevista completa, les dejo el vínculo de internet en YouTube: https://youtu.be/WvTXkQPrxjU (Vale la pena). Para la entrevistada mis sinceras felicitaciones por la claridad de sus respuestas y por el manejo del intercambio de opiniones, sin dejarse llevar por las presiones conductivas de las preguntas. Prevención. ¿Quién es el responsable de la seguridad del Presidente? En los últimos días, en uno de los viajes programados del Presidente de los Argentinos a la provincia de Chubut, con el objeto de recorrer zonas afectadas por incendios devastadores de zonas de bosques centenarios y además, los daños causados a zonas pobladas por gran cantidad de verdaderos nacionales argentinos que se vieron perjudicados, perdiendo sus viviendas y bienes personales, fue atacada la camioneta en que se trasladaba por un grupo de inadaptados manifestantes, portando carteles y con estribillos ofensivos, arrojando piedras, produciendo daños en el vehículo que lo conducía, obligándolo a retirarse sin poder cumplir con la agenda establecida. Todos los protocolos para la Seguridad Presidencial indican que el Gobierno Nacional cuenta con un Cuerpo de Elite especial durante las 24 horas, que está protegiendo al Presidente contra cualquier acto que pueda poner en riesgo su integridad física y la de su familia, dependiendo exclusivamente del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Quién fue el/la responsable? En cuanto a las investigaciones de los hechos, creo que no es muy difícil determinar quiénes son los únicos ganadores en producir el caos en nuestra Patagonia. Desde los incendios hasta los ataques a Iglesias, funcionarios y pobladores se ve que suceden cada vez con más frecuencia en toda la zona patagónica agravados por inocentes víctimas que mueren en consecuencia, también son homicidios ¿no es así? Da lugar a pensar, ya casi corroborado fehacientemente, que se trata de una planificación premeditada, considerándose que es todo un manejo orquestado por quienes reciben beneplácitos de sectores anarquistas que no son argentinos ni originarios, y quieren adueñarse de lo que por derecho no les corresponde, para satisfacer intereses foráneos que llevan años de una lucha invasora de nuestro territorio. ¿Cuándo se van a tomar las medidas necesarias para defender nuestra soberanía? La comitiva tuvo que retirarse y los que manifestaban se dedicaron a atacar a los medios de prensa presentes en el lugar, entre ellos un camarógrafo de LN+, dejando en claro que lo único que se buscaba era ir contra todo lo que significa orden, libertad de expresión y reclamos de reales intereses ciudadanos, no buscar soluciones a inexistentes problemas entre los colonos pobladores y que solo buscaban su propio beneficio. Cuidado. Para la Seguridad, la Prevención y Planificación es el binomio ideal para ganar todas las batallas. No se puede permitir el continuo ataque a las instituciones democráticas del país. Fuentes: Wikipedia; LN+; youtube. JNC.-

De Todo Un Poco:

Opiniones Ciudadanas (Parte 3)

Por Julio N. Carreras

