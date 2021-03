DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA viernes, 19/mar/2021 - 05:28

Edición Digital El Tiempo en Campana 12ºC Parcialmente nuboso por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales » Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 18/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 18 de Marzo 2021

Por Luis María Bruno







Paraná Guazú embarcado: El estado del agua por el Guazú y toda la zona de influencia no son de las mejores. Continúa con mucha materia en suspensión, es decir muy barrosa. No obstante esto en nuestro relevamiento de esta semana pudimos dar con especies como bogas de portes medianos y chicos, armados de hasta los dos kilos de peso, algunos bagres amarillos y blancos de lindos portes, algunos pati chicos para devolución y mucha respuestas y capturas de carpas que promediaron de los siete a los nueve kilos de peso. En este relevamiento la única carnada que nos dio buenos resultados fueron el maíz fermentado y la masa. Los sectores de mejores piques se registraron en el kilómetro 167 del Guazú y en la zona del puerto serealero. Paraná Bravo: Reiteramos que por esta zona el agua no está en el mejor de sus estados y se encuentra con mucho barro en suspensión. De todas formas el pique de algunas bogas chicas, bagres y pati medianitos, armados de los lindos que van de un kilo a los dos de peso y alguna carpa de las grandes siempre está presente. Lagunas La Zoraida de Villa Cañas y Laguna de Junín: El amigo y colaborador Eduardo Gambini desde el Sur de Santa Fe me escribe y comenta que: "Hola Luis María, qué tal cómo te va, un saludo para vos, un saludo para todos los amigos que siguen tu prestigioso programa, de acá del Sur de Santa Fe Eduardo Gambini, bueno para tirarte un poquito la información de cómo viene la pesca, cómo viene el inicio de temporada de pejerrey. Estuvimos visitando laguna La Zoraida el viernes y el sábado, hicimos dos entradas distintas en cuanto a la modalidad ya que el viernes vuelvo a salir a probar con uno de los guías del pesquero Rovea. Hicimos una pesca aceptable o sea sacamos pescaditos chicos, medianos y algunos lindos, pescado de cuatrocientos gramos los más lindos, pescamos anclados con líneas de flote hasta las diez de la mañana. Después hubo que poner paternóster porque el viernes hizo mucho calor treinta y pico de grados, así que bueno después de las diez de la mañana cuando el sol calentó el pescado se fue abajo, había que buscarlo a ochenta, noventa centímetros y el sábado bueno salimos a ver otro tipo de pesca con otro guía, también para relevar la laguna y ver cómo venía pintando. Hicimos una pesca un poco más dinámica, cambiando de lugar varias veces en el transcurso del día, buscando las zonas de juncales. Obtuvimos muy buenas respuestas sobre todo de pejerreyes grandes que es lo que a todo el mundo le gusta. Sacamos unos pescaditos de ochocientos gramos, de seiscientos, de quinientos gramos, unos bichos muy lindos, muy combativos. No está fácil la pesca, no está fácil el pique esta temporada, por lo menos hasta el momento, te estoy hablando de viernes y sábado que hicieron temperaturas muy elevadas, ahora cambió el clima, acá ha llovido esta tarde casi toda la tarde, hoy es lunes dan lluvia para mañana martes también, ha descendido bastante la temperatura, yo creo que con ese panorama el pique tiene que mejorar y se tiene que empezar a mover un poco más el pejerrey en toda la laguna, por esto el fin de semana estaremos probando de nuevo, así que bueno el fin de semana te estaré pasando información de nuevo, laguna La Zoraida de Villa Cañas pesquero Luis Rovea. Creo que es para poner una ficha esta temporada, va a ser una laguna para venir a sacar unos muy buenos pejerreyes, quizás no tanta cantidad pero si el que busca calidad yo creo que va a estar acá. También visitamos la Laguna de Junín haciendo una pesquita aceptable de pejerreyes chicos y medianos el pejerrey clásico de Junín de veinticinco, veintiocho, treinta y dos centímetros, también la Laguna de Junín está muy baja el agua está verde, así que bueno este cambio de clima y estas lluvias le van a venir perfecto. Esperemos que llueva bastante en Junín porque realmente precisa mucha agua la laguna, pero bueno con que desciendan un poco las temperaturas y le entre un poco de agua de lluvia yo creo que va a limpiar un poco el agua y ese verdín va a empezar a desaparecer y el pescado va a picar con más energía y más cantidad ya que se está pescando medianamente bien, todo a flote con líneas de tres boyas y se está pescando anclado ahora más que todo por la turbidez del agua y porque si gareteamos utilizando un muerto a la deriva como ancla de capa se remueve mucho el fondo. Calculen que la laguna está en un promedio de entre los noventa centímetros y un metro. Espero que te haya sido de utilidad el informe. Otro datito para tirarte es que esta semana el miércoles 17 abre laguna La Picasa pesquero el amanecer en San Gregorio, así que ya el fin de semana todos los aficionados también van a poder concurrir a la laguna La Picasa. El miércoles no porque están dando vientos del Sur a cincuenta kilómetros, así que creo que hasta el viernes no se va poder ingresar, pero ya viernes y sábado están dando un clima bárbaro, así que para los amantes de la laguna La Picasa una laguna que va a rendir muy bien esta temporada, por lo menos los guías que ya estuvieron probándola han sacado buena cantidad de pescado chico y mediano por el momento, pero bueno también las temperaturas del agua están muy elevadas y la temperatura ambiente también. Bueno Luis María un abrazo para vos, un abrazo para los pescadores amigos y fanáticos del pejerrey, los esperamos en la zona tanto de Villa Cañas como en la zona de San Gregorio laguna la Picasa". Villa Paranacito – Entre Ríos: Desde la Hermosa Villa Paranacito el amigo y guía de pesca Gustavo Ramondegui esto me informa: "Hola Luis cómo estas, bueno mira el pique viene bastante complicado en cuanto al pique de dorados, está bastante perdido el dorado hay días que sacas más o menos, hay días que no sacas nada, hay días que prácticamente ni pique. Lo único que sí está firme es la tararira que sigue firme como siempre y bueno parecieron bastante pati pero todo paticito chiquito nada del otro mundo y por ahí algunas boguitas están saliendo, medianita, alguna linda y bueno Luis no hay mucho más por ahora. El pique está así desde hace un par de semanas largas, ya la verdad que viene bastante esquivo, así que por ahora no tengo nada más. Espero que te encuentres bien, un saludo grande para vos y todos los amigos pescadores". Concordia - Entre Ríos: Otro querido amigo y guía de pesca de Concordia Cacho Toller esto me comenta: "Hola Luis María un gran saludo para vos y todos los amigos del Semanario, Cacho Toller desde Concordia Entre Ríos. Bueno Luis acá sigue muy muy bajo el río Uruguay, es realmente una de las bajantes históricas se podría decir Luis, está por debajo del metro y hace muchos días. La forma que encontramos de sacar dorados es haciendo trolling con señuelos en los canales, estamos pescando lejos de Concordia donde se dan algunos de muy buenos tamaños con muchos piques por día, pero es casi imposible pescar con carnada, porque el río al no correr nada se hace muy difícil la pesca para derivar con la carnada. En cuanto a las bogas hay pero no han entrado todavía de tamaño, estamos esperando porque para esta época ya entran las bogas de buenos tamaños. Así que bueno Luis es lo que tengo de información por ahora, un fuerte abrazo para todos". Santa Teresita - Partido de la Costa: Desde la querida Santa Teresita el guía de pesca y amigo Cristian Maus esto me dice: "Buenas noches Luis María, Cristian Maus guía de pesca en Santa Teresita con el informe semanal de cómo pintó la pesca por acá. Buenas noticias en cuanto a la pesca del muelle, siempre mejor de noche y madrugada como que se arrima la corvina y ahí sí han hecho muy buena pesca de corvinas, algunos bagres muy lindos, por supuesto también de día hay mucho más pique de corvina juvenil descarnadora pero bueno es un aliciente, con el medio mundo desde el muelle algunos pejerreyes y cornalitos siempre mejor de noche. Recuerden que las luces atraen al pescado y bueno siempre está la opción de la tararira en cualquier charco, canal o cualquier espejo de agua la tararira todavía sigue activa. De costa no tengo muchas novedades, no tengo ningún amigo que haya intentado de costa, por lo que yo vi no hubo casi capturas de corvinas, las que deberían estar entrando de vuelta para buscar la almeja. La pesca embarcada viene muy bien, se atrasó ese cardumen de corvina mediana, chica, pero ahora está a full hubo que buscarla bastante más adentro, cuando se calienta el agua el pescado se va alejando de la costa, así que para conseguir un poco de mejor tamaño hay que alejarse bastante de la costa, estamos hablando arriba de los diez kilómetros. Ahí se dan buenas corvinas y muy buen bagre de buen tamaño. Bueno básicamente es lo que pasó esta semana será hasta dentro de siete días". Concepción del Uruguay – Entre Ríos: El amigo, pescador y corresponsal en Concepción del Uruguay Pablo Fender me hace llegar su informe semanal: "Hola Luis María un saludo para vos y para todos los seguidores del Semanario del Pescador. Bueno Luis te comento que estos últimos días el pique estuvo muy flojo, el motivo principal es que el río se encuentra muy bajo y prácticamente no corre. En los días en que corre un poco y mejoran un poco las condiciones se han logrado capturas principalmente de bogas, con ejemplares que van de un kilo a dos kilos de peso. En cuanto al dorado ha mermado bastante la pesca también y las capturas que se logran son chicas no supera los dos kilos de peso. El río se encuentra en cero ochenta con aguas en bajante, el agua está clara pero con mucha presencia de verdín, así que bueno Luis más o menos eso es el informe en cuanto a pesca y el estado del río en estos últimos días, si Dios quiere la próxima semana nos estaremos contactando para un nuevo informe, te mando un fuerte abrazo". En nuestro programa televisivo Nº 871 de esta semana, te mostramos la segunda parte de la pesca realizada en aguas del Pasaje Talavera en compañía del amigo y colaborador Jorge Alberto Robson, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el Horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Excelentes corvinas mar adentro con el guía Cristian Maus en Santa Teresita.



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 18 de Marzo 2021

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar



Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-290721 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-