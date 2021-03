P U B L I C



Llegaron Cintia Flamenco, Abigail Pereira Mieres y Micaela Rodríguez, al tiempo que los equipos de Reserva y Juveniles participan de un torneo de verano. Con convicción y mucho entusiasmo, en Puerto Nuevo se sigue consolidando una estructura de trabajo en torno al fútbol femenino y esto ha generado que, en este último tiempo, se haya ampliado la base de jugadoras con la que cuenta la institución. Las Auriazules disputaron el último Torneo de Transición de la Primera B en busca del ascenso a la máxima categoría. Y a pesar de no alcanzar ese anhelo, se mantuvieron durante el verano en la senda del trabajo con la mira puesta en el próximo campeonato, el cual estaría comenzando en abril. "Arrancamos con todo, entrenando muy bien, haciendo un trabajo muy sacrificado junto a los profes, tanto en lo físico como en lo táctico", contó la capitana Marisa González a través de la cuenta oficial de Facebook del club. "Hay muchas chicas nuevas, además de las juveniles que ya venían entrenando con nosotras. Estamos muy contentas porque nunca tuvimos un número tan grande de jugadoras", agregó una de las grandes referentes del fútbol femenino del Portuario y quien junto a Nancy Ríos lleva adelante la Escuelita del club. En Primera División y Reserva se mantiene trabajando el cuerpo técnico que encabeza Néstor Gómez y que también integran Eduardo Servin y el preparador físico Matías Valerio. Entre la finalización del Torneo de Transición y el inicio de la actual preparación se realizaron pruebas de jugadoras para completar los equipos de Reserva y juveniles, que semanas atrás iniciaron su participación en un torneo de verano promocional. Y recientemente fueron confirmadas tres incorporaciones para el plantel de Primera: las defensoras Cintia Flamenco (ex San Miguel) y Abigail Pereira Mieres (ex Deportivo Español) y la delantera Micaela Rodríguez (ex Deportivo Español). Para el último Torneo de Transición también se habían sumado incorporaciones como Gisela Salvo, Fanny Papariello (dos que retornaron al club), Verónica Latorre, Agustina y Patricia Arévalos y Josselyn Suárez. De esta manera, en el barrio Don Francisco se ilusionan con un año en el que los resultados continúen mejorando en el fútbol femenino y, sobre todo, con seguir consolidando el crecimiento de la actividad en la institución.



LOS EQUIPOS DE RESERVA Y JUVENILES PARTICIPARON DE UN TORNEO DE VERANO.





LAS TRES INCORPORACIONES QUE SUMÓ EL PORTUARIO: FLAMENCO ARRIBÓ DESDE SAN MIGUEL Y PEREIRA MIERES Y RODRÍGUEZ, DESDE ESPAÑOL.



Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo suma refuerzos y sigue ampliando su base de jugadoras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar