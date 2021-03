Se midió con Real Academia en Ciudadela: en Primera igualó 2-2, mientras en Reserva cayó 4-3. Del torneo participan 16 equipos, entre los que se destacan clubes afiliados a AFA como Cañuelas, Muñiz, Yupanqui y Atlas.

La semana pasada comenzó la "Copa Oxígeno Turismo", un torneo que reúne a 16 instituciones que participan con equipos de Primera y Reserva bajo la organización de esta firma que tiene fuerte relación con clubes de la Primera D y con Ligas del interior de la provincia de Buenos Aires.

Y este certamen cuenta con representación campanense: la Academia Metegol, proyecto que encabezan Norberto "Beto" Silvero y Julio Navarro (ex jugadores de Villa Dálmine) y que trabaja "desde hace varios años" en la formación de futbolistas en nuestra ciudad con el objetivo de brindarles a los jóvenes "un espacio de esparcimiento, desarrollo y contención".

El debut de Academia Metegol en esta nueva "Copa Oxígeno Turismo" se dio el martes 9 de marzo en el Club Brisas de Ciudadela, donde visitó a Real Academia por la primera fecha del torneo.

En primera instancia se disputó el partido de Reserva, en el que Metegol cayó ajustadamente 4-3 en un vibrante encuentro. Es que el elenco campanense perdía 3-0 y logró empatarlo con goles de Braian Minesi (2) y Lucas Gorosito. Sin embargo, sobre el final del cotejo, Real Academia llegó al 4-3 y se quedó con la victoria.

Posteriormente se jugó el encuentro principal, correspondiente al Torneo de Primera. En este partido, Metegol comenzó ganando con un tanto de Nicolás Rapuzzi en la primera parte, pero Real Academia niveló las acciones antes del entretiempo. En el complemento, el equipo campanense volvió a adelantarse mediante un penal convertido por Joel Niella, aunque nuevamente el local alcanzaría el empate y el 2-2 sería definitivo.

Por la primera fecha también jugaron: Atlas Marrón vs San Martín 09 (1-0 en Reserva y 1-3 en Primera), Internacional Buenos Aires vs Atlético Carlos Paz (0-6 y 0-1), Cañuelas vs Atlético Hurlingham (1-0 y 1-0), Muñiz vs Deportivo Sutna (8-1 y 2-2), Victoriano Arenas vs Bella Vista FC (0-3 y 1-1) y Benavídez FC vs Atlas (1-1 en Reserva y 1-0 en Primera). Quedó pendiente el encuentro entre Crespo Juniors y Yupanqui.

En tanto, por la segunda fecha, Academia Metegol se medirá frente a Cañuelas. La programación se completa con Crespo Juniors vs Victoriano Arenas, Deportivo Sutna vs Atlas, Bella Vista FC vs Yupanqui, Atlético Carlos Paz vs Real Academia, Benavídez FC vs Atlas Marrón, Atlético Hurlingham vs Muñiz y San Martín 09 vs Internacional de Buenos Aires.

El ganador de la Copa Oxígeno Turismo puede acceder a participar de la Liga de Dolores en representación de Ferroviarios de Sevigne y, a partir de allí, obtener luego una plaza para competir en el Torneo Regional Federal Amateur.



ACADEMIA METEGOL DEBUTÓ ANTE REAL ACADEMIA EN EL CLUB BRISAS DE CIUDADELA

CONVOCATORIA PARA INFANTILES

A su vez, la Academia Metegol tiene abierta la convocatoria para todos aquellos chicos que quieran sumarse a las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011. Los entrenamientos se realizan en el Complejo "La Barranca", ubicado en Av. Yrigoyen y Vicente López. Para consultas, el teléfono de contacto es el de Norberto Silvero: 011-15-3017-3684.