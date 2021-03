PASÓ EL CICLÓN

En el partido revancha de la segunda ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores 2021, San Lorenzo venció anoche 2-0 como local a Universidad de Chile y cerró la serie con un global de 3-1 a su favor. Los tantos del conjunto dirigido por Diego Dabove fueron convertidos por Franco Di Santo y Ángel Romero. Ahora, por la tercera y última ronda, el Ciclón se medirá con Santos de Brasil, equipo que actualmente es dirigido por Ariel Holan. Ayer también avanzó Libertad de Paraguay: el conjunto del campanense Adrián Martínez empató 2-2 como local ante Universidad Católica de Ecuador y sacó pasaje por su victoria 1-0 como visitante. En tanto, Junior de Barranquilla derrotó 3-1 como local a Caracas y selló 5-2 la serie a su favor. Hoy se termina esta segunda ronda con el partido que Atlético Nacional y Guaraní de Paraguay disputarán en Medellín (en la ida se impuso 2-0 el elenco colombiano).

RACING LO DIO VUELTA

En el único partido que restaba para completar la primera ronda de la Copa Argentina, Racing Club venció anoche 3-1 a Sportivo Belgrano de San Francisco. La Academia quedó en desventaja a los 11 minutos del segundo tiempo y debió esperar hasta los 40 para alcanzar el empate. Y tras ese gol de Mauricio Martínez llegaron otros dos: Enzo Copetti marcó a los 41 y Héctor Fértoli lo hizo en tiempo adicionado para sellar el pase a la segunda ronda, instancia en la que esperaba San Martín de San Juan. Esa segunda fase se abrió ayer: San Telmo avanzó a Octavos de Final tras superar 2-0 a Deportivo Laferrere y ahora espera por el vencedor de Banfield y Deportivo Madryn. Y Argentinos Juniors frenó el gran momento de Colón al derrotarlo 1-0 con gol de Gabriel Ávalos. Ahora, el Bicho aguarda por el vencedor de Gimnasia (LP) y Dock Sud.

CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Munich y Chelsea rubricaron ayer su pase a los Cuartos de Final. El conjunto alemán le ganó 2-1 como local a Lazio y cerró 6-2 a su favor la serie de Octavos de Final, mientras el equipo inglés volvió a derrotar 2-0 a Atlético Madrid y configuró un 4-0 global sobre los dirigidos por Diego Pablo Simeone.

EUROPA LEAGUE

Esta tarde se disputan los partidos revancha de Octavos de Final: Dinamo Zagreb (0) vs Tottenham (2), Molde (0) vs Granada (2), Arsenal (3) vs Olympiakos (1), Shakhtar (0) vs Roma (3), Young Boys (0) vs Ajax (3), Villarreal (2) vs Dinamo Kiev (0), Milan (1) vs Manchester United (1), Rangers (1) vs Slavia Praga (1).

GOL DEL MUDO VÁZQUEZ

En un partido pendiente de la segunda fecha de La Liga de España, Sevilla venció ayer 2-0 al Elche. Después de ingresar a los 40 minutos del ST, el argentino Franco Vázquez marcó el segundo tanto del encuentro con una definición de taco. En el conjunto andaluz también jugaron Marcos Acuña (fue titular) y Alejandro "Papu" Gómez (ingresó en el ST por Acuña). En tanto, en Elche fueron titulares Iván Marcone, Guido Carrillo y Lucas Boyé, mientras en el ST entró Pablo Piatti.

LIBERTADORES FEMENINA

El primer finalista de la Copa Libertadores Femenina es América de Cali, que ayer superó 4-3 en los penales a Corinthians de Brasil después de alcanzar un agónico empate 1-1 en los 90 minutos. Anteriormente, en Cuartos de Final, había eliminado a Boca Juniors. Su rival en la final se conocerá hoy, cuando desde las 17.00 horas se enfrenten Universidad de Chile y Ferroviaria de Brasil, conjunto que eliminó a River Plate en semifinales..