En el inicio de la segunda fecha, el Violeta se medirá desde las 17.10 frente a Atlético, que no tendrá a Walter Otta en el banco de suplentes. Por su parte, De la Riva citó a los mismos 20 jugadores del debut, aunque realizaría variantes respecto al empate ante Independiente Rivadavia. Después de un deslucido debut ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el plantel de Villa Dálmine tuvo una "semana corta" de entrenamientos antes de emprender viaje ayer rumbo a Rafaela, donde esta tarde abrirá la segunda fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. El partido está pautado para las 17.10 horas en el Nuevo Monumental, con el arbitraje de Andrés Gariano y la transmisión online de TyC Sports Play. Para el Violeta será la oportunidad de buscar su primera victoria de la campaña. Pero, sobre todo, la chance de dejar atrás la discreta imagen que ofreció el pasado sábado como local. En ese sentido, Felipe De la Riva estuvo probando variantes esta semana, aunque llegará a este encuentro con limitaciones en cuanto al material disponible, sobre todo en el aspecto ofensivo. Es que, nuevamente, ni Alejandro Gagliardi ni Luciano Vázquez son parte de la convocatoria y, además, el enganche Cristian Ojeda arrastra molestias físicas y su presencia está en duda. Por ello, difícilmente se vea hoy un equipo con mayor "peso ofensivo", que era uno de los puntos a mejorar que se había planteado el uruguayo tras el 0-0 frente a Independiente Rivadavia. El otro ítem en el que, adelantó, iba a trabajar era "el volumen de juego". Y para ello estuvo probando variantes tácticas: el ingreso de Franco Flores en el lateral derecho y la posibilidad de retrasar a Facundo Rizzi al lateral izquierdo serían dos modificaciones que podrían darle mejor salida al equipo y también mayor sorpresa a la hora ampliar la cancha por las bandas. De concretarse estos movimientos saldrían Maximiliano Pollacchi y Santiago Moyano e ingresaría, además, Tomás Garro en el mediocampo. Además, si Ojeda no responde bien para estar desde el arranque, su lugar sería ocupado por Laureano Tello o Germán Díaz. Así, la probable formación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Emanuel Bilbao; Flores o Moyano, Rodrigo Caseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Leandro Larrea, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Tomás Garro; Ojeda o Tello y Sergio Sosa. La nómina de convocados se completa con Lucas Bruera, Maximiliano Pollacchi, Agustín Stancato, Franco Costantino, Germán Díaz, Juan Cruz Franzoni y Stefano Zarantonello. Por su parte, Atlético de Rafaela llega a este compromiso después de haber caído 4-2 como visitante frente a San Martín de San Juan en su debut. En ese encuentro no estuvo en el banco de suplentes su entrenador, Walter Nicolás Otta, quien tampoco saldrá hoy a la cancha, en el marco de la recuperación que está llevando adelante después de haber sido intervenido por un problema coronario. Así, su ayudante de campo, Félix Benito, seguirá al frente del equipo. Para este duelo, La Crema no contará con su arquero Guillermo Sara, quien fue informado tras el partido con San Martín (SJ) por un entredicho que mantuvo con Lucas Campana. Por ello, en el arco estará Nahuel Pezzini. El otro cambió que tendrá respecto al debut sería el ingreso de Gastón Tellechea por Tomás Baroni en la zaga central. Así, Rafaela formaría hoy con Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Cristian González, Brian Calderara; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa, Emanuel Molina; Guillermo Funes y Claudio Bieler. La lista de convocados la completan Pedro Bravo, Tomás Baroni, Roque Ramírez, Federico Recalde, Marcos Giménez, Alex Luna, Juan Cruz Esquivel, Enzo Avaro y Germán Lesman.



EL COLO SOSA SEGUIRÁ SIENDO LA REFERENCIA OFENSIVA DE LA FORMACIÓN TITULAR ANTE LAS AUSENCIAS DE GAGLIARDI Y VÁZQUEZ. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 13. En 12 partidos, Villa Dálmine obtuvo 3 victorias, Rafaela se impuso en 4 ocasiones e igualaron 5 veces. El Violeta convirtió 6 goles, mientras La Crema marcó 12. EN CAMPANA. Jugaron 6 partidos: Villa Dálmine ganó 2 (4 goles), Rafaela venció en 2 ocasiones (5 goles) y empataron 2 encuentros. EN RAFAELA. Jugaron 6 encuentros: Atlético ganó 2 (7 goles), Villa Dálmine se impuso en uno (2 goles) y se registraron 3 empates. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El viernes 1º de febrero de 2019, por la 14ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera B Nacional, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Martín Comachi. El DT Violeta era Walter Nicolás Otta, actual DT de Atlético de Rafaela. EL ULTIMO ENCUENTRO: El pasado 20 de diciembre, por la 4ª fecha del Torneo de Transición de la Primera Nacional, Atlético de Rafaela se impuso 2-0 en Campana con goles de Guillermo Funes y Claudio Bieler en la primera parte. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (6): Daniel Robina, Germán Del Pino, Rubén Benítez, Alberto Rodríguez, Gustavo Romanello y Martín Comachi, todos con uno. GOLEADORES DE ATL. DE RAFAELA (12): Víctor Grillo, Ariel Levrino, Fernando Clementz, Claudio Nigretti, Gabriel Pedrazzi, Daniel Dalmasso, Horacio Puchetta, Mauro Albertengo, Diego Meza, Guillermo Funes y Claudio Bieler, todos con uno. Y José Alberto Celiz, un gol en contra. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO VISITANTE El sábado 7 de abril de 1990, por la 35ª fecha del Nacional B 1989/90, Atlético de Rafaela y Villa Dálmine igualaron 0-0 ATLÉTICO RAFAELA (0): Oscar Manis; Ramón Jaquet, Sergio Otero, Hugo Querini, Pascual Alastuey; Esteban Bernasconi, Gustavo Alfaro, Pablo Alderete (Horacio Puchetta), Pablo Quiroga; Rodolfo Garnica y Antonio Sánchez Astrolog (Víctor Grillo). DT: Horacio Bongiovanni. VILLA DÁLMINE (0): Carlos Tallarico; José Alberto Céliz, Ramón Benicelli, Carlos Pereyra, Leonardo Franco; Aníbal Bustos, Gustavo Balugano, Alberto Arena (Oscar Barrios); Ariel Cieri (Héctor Botazzi), José Luis Irazoqui y Gustavo Bartolucci. DT: Jorge Eduardo Dominichi. GOLES: no hubo. EXPULSADO: ST 8m José Céliz (VD), por juego brusco. CANCHA: Atl de Rafaela. ÁRBITRO: Aníbal Hay.

Primera Nacional:

Villa Dálmine se presenta esta tarde en Rafaela

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar