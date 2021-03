Sesionó ayer el Honorable Concejo Deliberante

P U B L I C



Se aprobó una ordenanza del Departamento Ejecutivo que beneficia a los pequeños contribuyentes que no pudieron pagar durante el 2020, condonando y eximiéndolos de los intereses por mora y multas aplicadas por incumplimientos. Fue aprobado ayer Sobre Tablas el proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo que tiene la finalidad de condonar y eximir a pequeños contribuyentes de los intereses por mora y multas aplicadas por incumplimientos a los deberes formales, durante el año 2020. Además, le dió luz verde a la Ordenanza impulsada por el municipio creando el programa "Acompañando al buen contribuyente" consistente en sorteos de premios entre aquellos vecinos que paguen en tiempo y forma sus tasas; y un Proyecto de Comunicación del PJ - Frente de Todos solicitando realizar tareas de mantenimiento integral del barrio Monteverde. No prosperó, y será tratado en comisión, un proyecto de la UV Calixto Dellepiane para que se llame a elecciones en todas las sociedades de fomento que no hayan cumplido con ese requisito. Los concejales de las distintas bancadas también aprobaron un proyecto de resolución a solicitud del Sindicato de Choferes de Camiones pidiendo arbitrar los medios para que el personal que presta servicio de recolección de residuos y barrido urbano y recolección de residuos peligrosos y patológicos, sea considerado como personal esencial con prioridad de vacunación contra el Covid-19. Por otra parte, se aprobó una resolución que le solicita al Centro de Veteranos de Guerra de Campana que presente un listado de ex combatientes residentes en la ciudad a fin de homenajearlos el próximo 2 de abril, y se declaró de interés legislativo, por parte de todo el cuerpo del HCD, un reconocimiento obtenido por la obra "Cielito, Triunfo y Detalle del Combate de Obligado" de Alberto Wainer. Si bien hubo varios intercambio de opiniones en bancadas, sobre todo a la hora de dar lugar al tratamiento sobre tablas o no de varios expedientes ingresados, la sesión de anoche tuvo un tránsito tranquilo hasta que, sobre el final llegó la mención por secretaría del expediente 19997. Axel Cantlon, de la UV Calixto Dellepiane, pidió la palabra para fundamentar por qué su bloque no iba a acompañar el "reconocimiento de deuda al CEAMSE por servicio prestado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019". Cantlon, quien excedió largamente los 3 minutos que le correspondían por reglamento y que a raíz de eso provocó que la Presidencia lo llamara varias veces al orden, adelantó su voto negativo y con el expediente en la mano volvió a cuestionar severamente la relación contractual que mantiene el Municipio con el CEAMSE desde el 2017. Señaló que dicho convenio no tenía el consentimiento del HCD y sin embargo prosperó bajo la figura de la Emergencia Sanitaria y de Disposición de Residuos. "¿Qué pasó, qué se hizo desde que se dictó la emergencia hasta ahora? ¿Pasaron 3 casi 4 años y no existe ningún plan del municipio para la disposición de residuos junto con Zárate y Exaltación de la Cruz?" dijo, y señaló que reiteradamente su bloque presentó un plan al respecto sin recibir respuesta del Ejecutivo. Cantlon también cuestionó el transporte de los residuos hasta el CEAMSE, "que todavía no se ha licitado" y señaló que las 2500 toneladas transportadas del expediente que se estaba votando, no estaban documentadas. Además, cuestionó también que una deuda del 2019 no haya sido tratada durante el 2020. El concejal Marco Colella del PJ - Frente de Todos, pidió la palabra para adherir a los dichos de Cantlon, y se dirigió a la Presidenta Marina Casaretto para decirle que al cortar el micrófono de Cantlon, dificultaba la tarea de quien debía desgrabar la sesión para que conste en actas, lo que generó un intercambio entre ambos ediles sobre cuestiones reglamentarias. Finalmente, Colella señaló su acompañamiento a lo que dijo el concejal Cantlon, cuestionando la transparencia de los contratos celebrados con cuatro empresas que "se llevan el mayor caudal de los gastos de este municipio que tiene que ver con el tratamiento de residuos que funciona en emergencia, con contratación directa". Finalmente, el reconocimiento de la deuda que se estaba tratando quedó aprobado con 11 votos del oficialismo y 8 votos negativos de la oposición (dado que Stella Maris Giroldi no estuvo presente en la sesión). APROBACIÓN DE LICENCIAS Al inicio de la sesión ordinaria, se aprobaron las licencias de los concejales de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz y Diego Lis. En ambos casos son por asuntos personales. Se incorporaron al Concejo Deliberante Andrea Román y Sabrina Perez para reemplazar a los ediles respectivamente.



Fue aprobado el programa "Acompañando al buen contribuyente" a través del cual se sortearán premios entre los vecinos que abonen sus tasas en tiempo y forma.





Cantlon, (UV Más Campana), volvió a cuestionar el convenio con el CEAMSE y la disposición final de residuos de la ciudad. VIDEO: Sesión Ordinaria, 18 de Marzo de 2021. https://t.co/Om4rhvEdBt vía @YouTube — HCD Campana (@HCDCampana) March 18, 2021

Sesionó ayer el Honorable Concejo Deliberante

