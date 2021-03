Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ESQUINAS PELIGROSAS "Dos esquinas intransitables que dificultan la visibilidad Urquiza y Rawson y la otra es esquina de Rawson y Liniers. Imposible transitar por la vereda, suciedad e inseguridad. En ambos casos se dio intervención al centro de atención al vecino. Esperemos alguna pronta solución" escribe Alicia.







DESIDIA TOTAL "Iriart esquina Alberti. Me preguntó, si el dueño no corta el pasto, ¿por que las personas también colaboran con la basura? Y además los caballeros paran sus vehículos para hacer sus necesidades...." muestra María.



QUEJA AL BARRENDERO "Av. Ameghino y Av. Sarmiento será que no hay que pagar más el barrido y limpieza de las calles. Vamos gente trabajen con eficacia y responsabilidad" muestra Ricardo.



19 de Marzo de 2021:

Quejas Vecinales

