UN NUEVO DERECHO El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves la ley que despenaliza la eutanasia y regula la ayuda médica para morir como un derecho y una prestación del sistema nacional de salud. España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia será legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. Podrán solicitarla los mayores de edad que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable". Después de ser enmendada por el Senado, el Congreso respaldó finalmente este jueves la ley con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, con 141 en contra y dos abstenciones. La norma, que entrará en vigor dentro de tres meses. Fue impulsada por el gobernante Partido Socialista, apoyada por el resto de los partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas.



MISTERIOSA VISITA El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, pasó ayer por a la Casa Rosada, en medio de los cuestionamientos que recibió la provincia por sus medidas referidas al coronavirus. El mandatario provincial llegó a la Casa de Gobierno pasadas las 16:00 y permaneció en la Balcarce 50 por aproximadamente una hora. Al momento de su arribo, no se encontraba el presidente Alberto Fernández en Balcarce 50 y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estaba reunido con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. En medio de un gran hermetismo, el gobernador de Formosa recorrió los pasillos de la sede del Gobierno nacional, sin que se conociera cuál era el motivo de su visita. PRESENTACIÓN En el lanzamiento de su libro "Primer tiempo", el ex presidente Mauricio Macri aseguró que Juntos por el Cambio volverá al poder en 2023, al tiempo que lanzó duras críticas al gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que él heredó "un Estado nacional quebrado, en términos de coronavirus, asintomáticamente". Acompañado por los principales dirigentes de la oposición, Macri dijo que el actual gobierno está tomando "medidas que profundizan la crisis" y consideró que esa situación podrá "permitir que Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida y hacer el paquete de reformas" que necesita el país. "En el 2023 no va a haber esa situación asintomática del país, se están tomando medidas que profundizan la crisis", señaló Macri durante su exposición en el Centro de Exposición de la Ciudad. Y enfatizó: "El kirchnerismo es una expresión final del populismo en la Argentina. Lamento no haber encontrado el camino para evitar este retroceso, pero estoy convencido de que lo vamos a superar en 2023 y la Argentina va a entrar en un sendero de crecimiento racional y responsable". BIEN RANKEADOS El personal fuera de convenio de los bancos y del sector del software recibirán los mayores incrementos salariales del 2021, según el relevamiento de una consultora privada. El aumento que prevén dar las empresas este año al personal fuera de convenio es del 41,69%, tomando como referencia una inflación proyectada para el año del 47,7% según fuentes privadas, aunque algunos rubros darán mayores subas. Algunos sectores darán incrementos mayores: Bancos (45%), software (45%), telecomunicaciones (44%), automotriz (44%), Fintech (44%), medios y entretenimiento (44%), productos de manufactura y hardware (44%), seguros (44%), ciencias de la vida (43%), servicios (42%), química (42%), consumo masivo (42%). "Hay muchas variantes por industria y esto se marcó aún más el año pasado. Las compañías de tecnología, particularmente aquellas vinculadas con la digitalización, otorgarán incrementos por encima de la inflación", consideró Ivana Trornton, Directora de Career de Mercer, consultora encargada del sondeo.

Breves: Noticias de Actualidad

19 de Marzo de 2021

