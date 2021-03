En sorpresiva cadena nacional, Fernández llamó a "profundizar los cuidados" antes de la segunda ola

El Presidente pidió extremar los recaudos para evitar otro aislamiento y dijo que está "totalmente desaconsejado" viajar al exterior. También advirtió sobre la "escasez" de vacunas contra el coronavirus que existe en todo el mundo. El presidente Alberto Fernández encabezó anoche una sorpresiva cadena nacional, en la que hizo un llamado a la población a "profundizar los cuidados" ante la llegada de la segunda ola de coronavirus, a fin de evitar un regreso a la fase de aislamiento. El mandatario nacional dijo que está "totalmente desaconsejado viajar al exterior", y alertó sobre la peligrosidad de las nuevas cepas de COVID-19 que circulan en otros países. A la vez, el jefe de Estado afirmó: "Hasta el momento llegaron al país solo el 6 por ciento de las dosis que hemos contratado". "Aún no contamos con las dosis suficientes", admitió Fernández, pero manifestó que son "muy optimistas" en que llegarán más vacunas en las próximas semanas y así poder ampliar la campaña de inmunización. Detalló: "La semana pasada se vacunaron 723 mil personas en el país, 100 mil personas por día. La Argentina tiene la capacidad de vacunar 4 millones y medio de personas por mes, pero aún no contamos con las dosis suficientes. Aunque el problema de la escasez global continúa, llegarán nuevas dosis en los próximos días. Trabajamos de modo incansable para adquirir todas las dosis necesarias. Somos optimistas en lograrlo". "Nuestra voluntad política ha sido acompañada por el enorme compromiso de los trabajadores de la salud. Todos conocemos ya a al menos una persona que se dio una dosis de la vacuna", enfatizó en el mensaje, el primero en cadena nacional de su gestión por fuera de las transmisiones oficiales del 10 de diciembre de 2019 y las asambleas legislativas. Y, al respecto, recalcó: "Mientras avanzamos con esto, necesito pedirle a toda la sociedad que tenga responsabilidad. La pandemia no terminó, debemos extremar los cuidados para que el COVID no nos vuelva a aislar". En un discurso de doce minutos que fue anunciado pocos minutos antes de su trasmisión, Fernández señaló que un año después de iniciar el aislamiento obligatorio por el COVID-19 es consciente de que muchos "sintieron hartazgo de la pandemia". "Un año después quiero contarles la situación, las dificultades y cómo afrontarlas", sostuvo al iniciar su mensaje. A su entender, "es evidente que hay importantes desafíos" por delante, como la "llegada del invierno, que el COVID ha tenido mutaciones y la escasez de vacunas". "Solo 15 países recibieron más del 10 por ciento de las vacunas que compraron. Esta es la realidad, escasez y desigualdad", subrayó el mandatario nacional, que este jueves al mediodía se reunió por Zoom con los mandatarios de los 24 distritos del país. "Para afrontar el otoño y el invierno tenemos un plan que incluye vacunación y cuidados", expresó. Y convocó: "Este año tenemos que cuidarnos, por eso, una vez más los invito a trabajar unidos, sin importar las diferencias políticas y sociales". "Para prevenir los contagios les pido que todos respetemos las principales medidas de prevención: dos metros de distancia, lavado de manos, ambientes ventilados", indicó Fernández, que destacó que "las nuevas variantes del virus hacen peligroso viajar". Sobre quienes viajen al exterior, dijo que a la vuelta "deberán aislarse y someterse a cuidados", mientras que "las fronteras continuarán cerradas para turistas extranjeros". El mensaje en cadena nacional sorprendió porque no había sido anunciado previamente y porque no existió ningún anuncio puntual. La transmisión se interpretó como una forma de anticiparse a la escasez de vacunas que podría experimentar el país y también como una advertencia sobre que si la segunda ola golpea fuerte podrían decretarse nuevas restricciones.

