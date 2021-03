El parque químico y petroquímico bajo su producción durante enero

La caída fue del 7 por ciento con respecto a diciembre, según informó la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. El 2021 no comenzó bien para el parque químico y petroquímico argentino, cuya producción registró una caída intermensual del 7 por ciento durante enero debido a la falta de materias primas y paradas por mantenimiento no programadas. Aun así, las ventas totales (mercado local y exportaciones) alcanzaron los 260 millones de dólares. Estos datos fueron proporcionados por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), que en nuestra región nuclea a empresas como Pampa Energía, Bunge, Cabot, Praxair, Monsanto y Agrofina. Si bien la variación interanual mostró un crecimiento del 5 por ciento en las ventas locales, comparado con diciembre estas cayeron 18 por ciento para el mercado local y 2 por ciento en el externo. Por otro lado, la capacidad instalada mostró un uso promedio del 58 por ciento para los productos básicos e intermedios y del 83 por ciento para los productos petroquímicos. Pero pese a este repunte parcial, la balanza comercial de los productos del sector sigue siendo ampliamente negativa. En 2020 el déficit alcanzó los 4.803 millones de dólares, aumentando un 9 por cuento respecto a 2019, con variaciones del -0.4 por ciento en las importaciones y del -14 por ciento en las exportaciones. Las Pequeña y Mediana Industria Química también registraron caídas en producción del 10% y del 24% en las ventas locales respecto a diciembre de 2020. Las exportaciones se mantuvieron constantes. "El 2021 no tuvo un buen comienzo con respecto a la producción, ya que en línea general varias de las empresas consultadas manifestaron que la situación está asociada a las diversas paradas de sus plantas por mantenimiento u otros factores. Sin embargo, la demanda se está recuperando por lo cual esperamos que el sector continúe con una lenta recuperación en los próximos meses", explicó Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica.



Parque químico y petroquímico argentino (Imagen ilustrativa).



El parque químico y petroquímico bajo su producción durante enero

