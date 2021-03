Alejo Sarna y su equipo inscribieron a vecinos para vacunarse en barrio Del Pino

Fue en un trabajo articulado junto a la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento del barrio a partir del pedido de los propios vecinos. Ayer por la tarde se llevó a cabo en la sociedad de fomento del barrio del Pino un operativo de preinscripción para recibir la vacuna contra el covid, a instancias de los propios vecinos del barrio que manifestaron a los fomentistas su inquietud por no saber cómo realizar el trámite. A raíz de ello se comunicaron con el referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna solicitando colaboración en el tema, y por lo tanto se montó un importante operativo de preinscripción con la participación de Lucía Cortés, Gastón Samaniego y Facundo Aphalo del MRP, además de Carla Navazzotti de la Corriente Nacional de la Militancia, quienes ayudaron a los vecinos a tramitar la preinscripción y les explicaron como recibirán la comunicación de su turno para vacunarse en el momento en que se cuente con disponibilidad de vacunas. Al respecto, y mientras decenas de vecinos concurrían a realizar la preinscripción, Alejo Sarna revalorizó el compromiso y la colaboración de la sociedad de fomento por poner a disposición su sede para realizar la acción, y destacó que "para superar esta pandemia es fundamental la organización de la comunidad en pos de buscar el beneficio para toda la sociedad. Como decía Perón, ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza, por eso es clave que entre todos y todas podamos hacer que la campaña de vacunación sea un éxito y que todos los vecinos tengan la posibilidad de registrarse en la web o en la aplicación". Comentando el operativo en marcha, Claudia Febre quien es miembro de la comisión directiva agradeció la colaboración del equipo del Frente de Todos Campana, y explicó que "hay muchos vecinos que no tienen como hacer el trámite o no tienen información de cómo debe hacerse, por eso agradecemos a Alejo Sarna por concurrir con su equipo para colaborar con los vecinos". Por su parte, el Vicepresidente de la sociedad de fomento Sergio "Very" Torres señaló que "estamos anotando de la mano de Alejo Sarna y los chicos y las chicas para la vacunación, y nosotros hicimos una campaña en el barrio para que los vecinos concurran a inscribirse, y vinieron muchos".

Alejo Sarna y su equipo inscribieron a vecinos para vacunarse en barrio Del Pino

